Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Amusement​: Zet 'm op!

20.30-21.50 uur op NPO1

De dertienjarige Jonathan heeft al twee jaar een hersentumor en is fan van André van Duin. De EO en Stichting CliniClowns organiseren een eenmalige show om geld in te zamelen. Kinderen worden verrast door cliniclowns, maar wat ze niet weten is dat een van die clowns hun idool André is.

Bakwedstrijd​: CupCakeCup

9.30-9.55 uur op NPO3

Vandaag zijn de voorrondes van CupCakeCup: zestig baktalenten tussen de negen en dertien jaar oud proberen een plekje in de finale te bemachtigen. Er zijn twintig plekken te verdelen, dus Robèrt van Beckhoven en Remy Duker moeten streng zijn.

Reportage: Wheeler Dealers

21.00-22.00 uur op Discovery

Mike Brewer en Ant Anstead gaan op zoek naar slimme koopjes van klassieke modellen en proberen die weer door te verkopen. Lukt het ook met de Mercury Capri MK2 uit 1976? Mike wil de klassieker zo veel mogelijk behouden, maar Ant eist een complete renovatie met een nieuwe motor, interieur én design.

Misdaadserie: Greyzone

20.35-22.05 uur op Canvas

Als er een terroristische aanslag dreigt plaats te vinden in Scandinavië, bundelen de Zweedse en Deense veiligheidsdiensten hun krachten in een poging om deze te voorkomen. Door de hoge tijdsdruk en de aanhoudende dreiging lopen de emoties bij de betrokkenen hoog op.

Film: Atmen

23.35-1.05 uur op Canvas

Roman gaat tijdens zijn voorwaardelijke vrijlating aan de slag in een mortuarium. Zijn leven ziet er niet goed uit; hij heeft geen familie en heeft moeite in de samenleving. Toch probeert hij op zoek te gaan naar zijn moeder. Het is de Oostenrijkse inzending voor de Oscars, met een sterk acteerdebuut van Thomas Schubert.

