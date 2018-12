Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire​: BinnensteBuiten special: Arjan's Big Year

19.20-20.25 uur op NPO2

Arjan Dwarshuis heeft een passie voor vogels kijken. Hij wil niets liever dan in de voetsporen treden van de Britse bioloog en televisiemaker David Attenborough. In 2016 wilde de 29-jarige Arjan het wereldrecord breken en trok hij de hele wereld over om meer dan 6.042 vogels waar te nemen in een jaar tijd. Lukte dat?

Documentaire: Louis Theroux: Altered States

21.20-22.30 uur op NPO3

85 procent van de adopties in Californië wordt privé geregeld. Zoiets kan alleen in de Verenigde Staten en het kan alleen pijnlijk blootgelegd worden door Louis Theroux. Armoede, verslaving en misbruik zorgen voor hartverscheurende beslissingen.

Film: Moonlight

22.30-0.20 uur op NPO3

Chiron worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid en seksuele geaardheid. Hij wordt gepest op school en zijn moeder is drugsverslaafd. De enige persoon die om hem leek te geven was drugdealer Juan. Moonlight won de Oscar voor de beste film, het beste scenario én de beste mannelijke bijrol.

Talentenjacht: The Voice of Holland

20.30-22.30 uur op RTL 4

Het is een hit geworden in het buitenland: The Voice. Vier coaches zoeken naar het beste zangtalent van Nederland. Ze zitten met hun rug naar het podium, om zo te kunnen focussen op de stem. Dit is de laatste van zeven afleveringen van de blind auditions.

Film​: Demolition

21.20-22.10 uur op Canvas

Davis (gespeeld door Jake Gyllenhaal) is een jonge zakenman die op een nacht in het ziekenhuis belandt, nadat hij net een autocrash heeft overleefd. Hij schrijft een klachtbrief naar een automatenbedrijf die terechtkomt bij Karen van de klantenservice (rol van Naomi Watts). Gefascineerd door zijn verhaal antwoordt ze op zijn brieven; het begin van een uitzonderlijke band.

