De Staat, HAEVN en RONDÉ staan eind deze maand op het podium tijdens de eindshow van 3FM Serious Request: Lifeline. Ook Blaudzun en EUT treden op, maakte de zender dinsdag bekend.

Tijdens de eindshow wordt het opgehaalde bedrag onthuld. Ook worden de drie dj-teams, die door het hele land hebben gelopen, onthaald.

Anders dan voorgaande jaren vindt de eindshow niet buiten plaats, maar in TivoliVredenburg. De Utrechtse concertzaal is tijdens 3FM Serious Request het kloppend hart van de actie.

3FM haalt ook dit jaar in de week voor kerst, van 18 tot en met 24 december, geld op voor het Rode Kruis. Dit jaar zijn er drie thema's: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten. Er is geen Glazen Huis, maar drie teams van 3FM-dj's lopen vanaf verschillende locaties in het land van actie naar actie.