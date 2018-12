Juvat Westendorp liep de afgelopen maanden verschillende blessures op door zijn deelname aan RTL-programma Boxing Stars.

"De eerste vier of vijf weken had ik continu een bloedneus", vertelt de 29-jarige Westendorp, die woensdag in de finale van het programma bokst tegen Joey Spaan, aan NU.nl. "Als je in m'n gezicht blies, begon het al te bloeden."

In de halve finale stond Westendorp, die danser en acteur is, tegenover judoka Carlos Platier Luna. "Hij heeft me veel geklemd, waardoor ik last had van m'n nek. In de eerste wedstrijd, tegen Rick (Brandsteder, red.) werd ik geraakt op m'n kin en toen kon ik twee dagen niet eten. Verder had ik nog een polsblessure, waardoor ik een week niet kon trainen."

Bij Jessie Jazz Vuijk, die het in de vrouwenfinale van het programma opneemt tegen Saar Koningsberger, viel het juist erg mee met de blessures. "Na de wedstrijd tegen Amanda (Balk, red.) had ik een lichte hersenschudding, dat was denk ik het ergste wat ik opliep en dat vond ik zelf wel meevallen. Ik ben echt gespaard gebleven. Je lichaam kan heel veel aan, heb ik de afgelopen tijd gemerkt."

'Ik wilde me niet laten tegenhouden door angst'

Vuijk als Westendorp moesten allebei wel even nadenken toen ze werden gevraagd voor het programma. "Ik had wel wat vragen", aldus de 23-jarige Vuijk. "Wat gaat er gebeuren, wie doen er nog meer mee? Maar eigenlijk had ik net in de periode ervoor met mezelf afgesproken dat ik me niet meer wilde laten tegenhouden door angst. Daarnaast had ik het gevoel dat het me veel zou kunnen bieden en dat ik mezelf op een andere manier kon leren kennen."

Dat gebeurde ook, volgens de voormalige Miss Nederland. "Mentaal ga je zo vaak over je grenzen heen. Ik heb heel vaak gedacht: 'Nu kan ik niet meer. Nog een klap kan ik niet aan.' Maar een week later zie je dan toch weer hoe je bent gegroeid. Dat is heel bijzonder. Ik denk dat ik op een mooie manier harder ben geworden."

Westendorp wilde waken voor "het zoveelste programma met BN'ers". "Het is sowieso niet mijn doel om mezelf in de kijker te spelen met een programma: ik doe alleen ergens aan mee als ik het een uitdaging vind. Boksen was voor iets nieuws, dus het leek me te gek."

Wel deed hij van tevoren research. "Het programma was in België al gemaakt, dus ik heb gekeken hoe het daar is neergezet. Ik wilde niet meedoen aan een programma waar het alleen om show en entertainment gaat en boksen bijzaak is. Daar leen ik me niet voor."

'Moraal kan ineens gebroken worden'

Beide deelnemers, die van plan zijn te blijven boksen als het programma is afgelopen, zien de finale met vertrouwen tegemoet. "Het wordt pittig", denkt Westendorp. "Joey is heel goed. Het kan echt twee kanten op: de moraal kan bij een van beiden ineens gebroken worden. Het wordt strijden."

Vuijk verwacht een leuke partij tegen Koningsberger. "Ik heb een goede conditie, daardoor hou ik het ook echt wel drie rondes vol. En mijn klappen zijn goed en hard, daar heb ik ook veel op geoefend. Verder denk ik dat mijn spel slim is."