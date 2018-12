Heel Holland Bakt-deelnemer Maroeska Metz is wel degelijk een amateurbakker en -kok. Omroep MAX laat dat dinsdag aan NU.nl weten, nadat maandag commotie ontstond omdat Metz ooit een kookboek heeft uitgebracht.

Onder meer op sociale media ontstond ophef nadat iemand ontdekte dat Metz niet alleen beeldend kunstenaar is - zoals ze in het programma wordt geïntroduceerd - maar ook als cateraar werkt en in het verleden een kookboek heeft uitgebracht.

Omroep MAX zegt altijd al op de hoogte te zijn geweest van het bestaan van het boek. "Het boek van Maroeska is een kookboek en geen bakboek. Zij heeft dit boek tien jaar geleden gemaakt en het huidige boek is een heruitgave daarvan."

De omroep benadrukt dat Metz, ondanks deze uitgave en haar werk als cateraar, een amateurkok en -bakker is. "Naast haar werk als ontwerper, heeft zij net als de andere kandidaten een liefde voor bakken en koken. En ze heeft daarom besloten mee te doen aan Heel Holland Bakt."

Metz zelf omschrijft zichzelf als "absoluut een hobbykok". "Ik vind de suggestie dat ik een voorsprong heb op andere kandidaten heel vervelend. Dat is niet zo, ik ben geen professional. Ik heb nog nooit aan een bakwedstrijd meegedaan."

De ontwerpster heeft "natuurlijk" ervaring. "Ik ben 59 jaar en kook al heel lang. Maar dat geldt ook voor de andere kandidaten. Ik heb altijd veel gekookt en hou ook van bakken, dat doe ik al vanaf mijn elfde. Bakken is echt mijn hobby." Ze onderschrijft dat bakken iets heel anders is dan koken. "Het is echt een andere tak van sport. Bij koken kun je nog een beetje flansen, maar bakken is echt heel precies werken."