Beau van Erven Dorens is maandag door mediavakblad Broadcast Magazine uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar. De presentator is de opvolger van Eva Jinek, die de titel vorig jaar kreeg toebedeeld.

Het is voor de 28e keer dat de redactie van het tijdschrift de prijs heeft uitgereikt. Van Erven Dorens kreeg de prijs maandag uit handen van Jinek in Beeld en Geluid in Hilversum.

Van Erven Dorens won eerder dit jaar al de Gouden Televizier-Ring voor het programma Beau Five Days Inside. Hij kreeg die avond ook de Zilveren Televizier-Ster Presentator toebedeeld.

Volgens Broadcast Magazine "gaan zij er geen gewoonte van maken om de winnaar van de Gouden Televizier-Ring ook maar meteen te kronen tot Omroepman van het Jaar, maar konden en wilden zij er ditmaal niet omheen".

'Positieve stempel op het (bijna) afgelopen jaar'

"Net als Floortje Dessing twee jaar geleden verdient Beau van Erven Dorens niet alleen alle lof van het Nederlands tv-publiek, maar ook van dit mediavakblad voor zijn positieve stempel op het (bijna) afgelopen jaar", vindt het tijdschrift.

"Beau bewijst dat integere, betekenisvolle tv niet alleen maatschappelijk effect kan hebben, maar ook commercieel succesvol is. Kijkcijferkanon van RTL met daklozenproblematiek en instellingsellende, wie had dat kunnen denken?"

In 2015 stapte Van Erven Dorens over van SBS naar RTL, waar zijn programma's hoge kijkcijfers scoren. In gesprek met Broadcast Magazine noemt de presentator zichzelf "de kat met de zeven levens, die weer als een welpje zo blij is in deze business".