Voetbalcommentator Frank Kramer, die in de nacht van zaterdag op zondag op Eurosport zijn laatste uitzending had maar hierbij inhoudelijk nauwelijks commentaar leverde op de wedstrijd zelf, zegt dit te hebben gedaan uit "irritatie en rancune".

De 71-jarige oud-voetballer vindt het naar eigen zeggen "een beetje irritant" dat hij steeds minder programma's en wedstrijden kreeg.

"Alle aspecten van het leven zitten in die laatste uitzending. Irritatie, rancune en enige speelsheid", vertelt Kramer in gesprek met het AD. Deze emoties uitte de commentator omdat hij wegens zijn leeftijd minder werk kreeg.

"Dat was niet eens zo erg, maar wel de manier waarop. Nooit werd me iets verteld en dat vond ik een beetje irritant. Maar ik heb er niet van wakker gelegen. Ik heb niet gehuild. Ik heb het ervaren als iets onvermijdelijks als je ouder wordt."

'Mijn vorm van afscheid nemen'

De voormalige Boggle-quizmaster vertelde tal van anekdotes, las gedichten voor en zong zelfs een lied tijdens de finale van de Amerikaanse voetbalcompetitie tussen Atlanta United en Portland, die uiteindelijk met 2-0 werd gewonnen door Atlanta United. De wedstrijd werd uitgezonden door Eurosport, die later zijn excuses aanbood voor het commentaar van Kramer.

Kramer zegt dat hij dit allemaal had voorbereid. "Het was mijn vorm van afscheid nemen. Je wil toch iets moois achterlaten als laatste kunstje en dit leek me een goede vorm."

Ook De Telegraaf sprak met Kamer. "De truc was dat ik de hele wedstrijd niet heb gekeken naar wat er bij de wedstrijd gebeurde. Alleen bij de eerste goal heb ik me vergist. Toen keek ik met een schuin oog terwijl er een doelpunt werd gemaakt. Ik heb toen per ongeluk iets over dat doelpunt gezegd. Daar baal ik van."

