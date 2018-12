Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportage: Floortje en de Ambassadeurs

22.20-23.05 uur op NPO1

Floortje Dessing bezocht de afgelopen weken Nederlandse ambassadeurs in het buitenland. In deze laatste aflevering ontmoet ze ambassadeurs die in Nederland verantwoordelijk zijn voor een thema, zoals Hans Docter (bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking) en zijn partner Kees van Baar (mensenrechten).

Portret: Close Up: Mijn leven is van mij - Pia Douwes

23.00-24.00 uur op NPO2

In dit programma wordt een kijkje achter de schermen genomen bij de gevierde musicalster Pia Douwes, die nu schittert in de nieuwe musical The Addams Family. Ze praat over hoe ze rust vindt in haar drukke leven. Onlangs werd bekendgemaakt dat Hugh Jackman ook een musicalvoorstelling gaat geven in Amsterdam.

Film: Bridget Jones' Baby

20.30-23.00 uur op Net5

Na haar breuk met Mark Darcy is Bridget in de veertig en opnieuw single. Ze besluit zich te focussen op haar baan en vrienden, maar dan ontmoet ze Jack en staat haar liefdesleven weer op z'n kop. Bridget blijkt in verwachting te zijn en weet niet zeker wie van de twee de vader is.

Film: Wolves and Warriors

18.15-19.10 uur op Animal Planet

Matt en zijn vrouw Lorin beheren het Lockwood Animal Rescue Centre in Californië. Daar vangen ze voornamelijk wolven op die bij illegale fokkers zijn weggehaald. Het personeel bestaat uit veteranen. Het werken met wolven is voor hen een manier om oorlogstrauma's te verwerken.

Documentaire: Crème de la Crooswijk

21.45-22.40 uur op NPO3

Een portret van de inwoners van Crooswijk, wier grootste angst is dat de Rotterdamse buurt binnenkort vol staat met onbetaalbare woningen en overgenomen wordt door rijke mensen. Verslaggeefster Charlotte Pieters volgt de inwoners van deze unieke volksbuurt.

