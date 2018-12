Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reality: Steenrijk, Straatarm

20.30-21.30 uur op SBS 6

In deze speciale decemberaflevering verruilen Frans de Kok en zijn vrouw Maria Marcus hun villa in Baarle-Nassau voor de sociale huurwoning van moeder en dochters Nolten in Zwolle. Terwijl de familie Nolten hun zorgen proberen te vergeten, ervaren De Kok en Marcus hoe het is om even wat minder te hebben.

Bekijk ook dit lijstje met de beste realityshows op Netflix

Documentaire: Z Doc: Jonge miljardairs

20.30-21.30 uur op RTL Z

Drie jonge Britse techondernemers willen het gaan maken in San Francisco. Ze hebben mogelijk goud in handen met hun idee. Maar kunnen ze met hun talent, doorzettingsvermogen en enthousiasme hun ideeën daadwerkelijk omzetten in dollars?

Hou je van documentaires? Bekijk dan dit lijstje met tien Netflix-docu's waar je nog langer over na zult denken

Reality: Mag ik jullie oma zijn?

21.30-22.30 uur op SBS 6

Coby en Ruud hebben veel tegenslagen meegemaakt, waardoor kinderen er nooit van zijn gekomen. De twee gaan op zoek naar leuke kleinkinderen. Maar zitten die wel op Coby en Ruud te wachten?

Film: Transformers: Revenge of the Fallen

20.30-23.35 uur op RTL 7

Het verhaal in dit vervolg wordt opgepikt als Sam gaat studeren. Daar komt weinig van terecht als hij opgespoord wordt door de overgebleven Decepticons, die uit zijn op informatie die hij heeft.

Zin in meer actie? Bekijk dan dit lijstje met vijf actiefilms die zwaar worden ondergewaardeerd

Film: The Witches

20.30-22.20 uur op Net 5

Gebaseerd op het boek van Roald Dahl. Een weesjongen wordt door zijn grootmoeder meegenomen naar Engeland. In het hotel waar ze verblijven, is een groep heksen ingetrokken die een plan smeedt om de wereld van alle kinderen te verlossen.

Bekijk ook welke nieuwe films en series in december naar Netflix komen