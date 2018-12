Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reality: Smaakt naar meer

22.15-22.55 uur op NPO1

Het is de nabeschouwing van de afgelopen aflevering Heel Holland Bakt. Van de vijfhonderd thuisbakkers bleven er maar vijftien over, waarvan vijf vlak voor de finish verloren. Zij vertellen aan André van Duin hoe het voelde om af te vallen met de baktent in zicht.

Quiz: De slimste mens

20.25-21.05 uur op NPO2

Drie prominente Nederlanders gaan weer dagelijks de strijd met elkaar aan in deze wintereditie. Voormalig SBS-zenderbaas Tina Nijkamp, comedian Edson da Graça en NPO Radio 2-dj Gijs Staverman bijten het spits af.

Bekijk ook onze lijst met zes Nederlandse spelshows die we enorm missen

Documentaire: 2Doc: Verdacht

21.05-22.00 uur op NPO2

In deze aangrijpende documentaire zie en hoor je wat etnisch profileren met een mens doet. Nederlanders vertellen over hun bizarre ervaringen met de politie, waarbij hun huidskleur en/of migratieachtergrond hen tot verdachte maakte.

Reality: Mijn kerst is de beste

18.30-19.30 uur op Net5

Sommige huishoudens zijn ontzettend fanatiek tijdens de feestdagen. Bij Net5 gaan ze op zoek naar het gezin dat het beste huis van de binnen- en buitenkant versiert, de boom het mooist optuigt en wie het lekkerste kookt. Heb je hierna nog zin in een leuke kerstfilm, bekijk dan ons lijstje met de tien allerbeste kerstfilms ooit gemaakt.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in december

Film: Transformers

20.30-23.30 uur op RTL7

De buitenaardse robots Autobots en Decepticons hebben al eeuwenlang oorlog met elkaar. Op aarde koopt Sam zijn eerste auto, wat een Autobot Bumblebee blijkt te zijn. Hij is er om Sam te beschermen, aangezien hij niet de enige Transformer is die naar de aarde is gekomen. De Decepticons zijn er nu ook en willen de macht. Sam probeert een plan te bedenken om ze te stoppen.

Hou je van blockbusters? Bekijk dan ook ons lijstje met de grote kerstblockbusters van dit jaar.