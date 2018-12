Het interviewprogramma College Tour komt terug voor een nieuw seizoen. Bedenker Twan Huys zal voor het eerst niet meer als presentator optreden.

NTR en Twan Huys zijn in de afrondende fase van de onderhandelingen over de toekomst van College Tour. Zowel Huys als NTR zijn eigenaar van het format en verwachten spoedig de handtekeningen te kunnen zetten.

De NPO liet maandagochtend in een bijeenkomst weten dat er nog over de presentatierol wordt onderhandeld. Binnen een week moet de presentator bekend zijn.

Daarnaast maakte videodirecteur Frans Klein bekend dat de talkshow M met Margriet van der Linden definitief doorgaat. Eerder was daar onzekerheid over vanwege bezuinigingen. "Qua publieksbereik hadden we nog wel wat te wensen over", vertelt Klein. "Dus we gaan het nog een keer doen met Margriet op de vooravond. Met 700.000 kijkers zouden we tevreden zijn."

Dat aantal werd in de eerste week van M ook gehaald, maar later namen de cijfers sterk af. Klein denkt dat daar verbetering in zit. "We zullen meer vanzelfsprekendheid en souplesse hebben, omdat we het al een keer gedaan hebben. Een maker kan daarvan in vorm raken. Er zat een groot verschil tussen de eerste helft in vergelijking tot de tweede helft van het seizoen. Op basis van dat tweede gedeelte durven we een 'relaunch' aan."

De videodirecteur laat tevens weten dat er een nieuw programma met André van Duin en Anne-Marie Jung in de maak is, getiteld Wat een verhaal. "We gaan een heel goed verhaal van iemand navertellen en naspelen met verschillende acteurs. Een poging om op een andere manier verhalen te vertellen. Het is bedoeld om te lachen en je mee te laten voeren."

Omroep kondigt nieuw buitenlands journalistenplatform aan

Gijs van Beuzekom, netmanager van NPO 2, laat weten dat de zender investeringen in de toekomst maakt. “We gaan een buitenlands journalistiek platform opbouwen, met korte verhalen die via sociale media en flexibele tv-programmering worden uitgezonden. Bijvoorbeeld via korte videofragmenten voor Nieuwsuur. We willen daarvoor ook jonge journalisten inzetten. Daarmee stomen we een nieuwe generatie klaar en vernieuwen we. Hoe het gaat heten, wordt later bekendgemaakt. Hopelijk starten we in september.”

De netmanager maakt daarnaast bekend dat Tegenlicht meer geld krijgt om online content te maken. Eerder werd al aangekondigd dat Andere Tijden meer specials krijgt. "Geschiedenis is een van onze speerpunten en daarin blijven we investeren", vertelt van Beuzekom.

Serie over Pim Fortuyn in ontwikkeling

Suzanne Kunzeler, netmanager van NPO 3 en genrecoördinator, vertelt dat er een serie over Pim Fortuyn in de maak is. Daarnaast laat ze weten dat er "iets meer aandacht en liefde voor drama" zal komen. "Zodat de kwaliteit omhoog gaat. Ons nieuwe motto is 'fewer, bigger, better'. Ik weet wie je bent was best een groot risico, maar dat heeft ontzettend goed uitgepakt. We gaan een aantal echt grote series ontwikkelen."

Zo laat Kunzeler weten dat de bewerking van het boek De Stamhouder al in een ver stadium is. "Er komt ook een serie over de Renaissance. Drama komt in het vervolg alleen op NPO 1, 2 en Z@ppelin. We gaan door met Flikken Maastricht en Oogappels komt eraan, over een gezin waarin ouders veel van hun kinderen verwachten."

Kunzelaar laat daarnaast weten dat NPO 3 niet specifiek een jongerenzender is. "We concentreren ons op leeftijden tussen de 20 en 34. Alles wat daaronder zit aan jongere kijkers, is bijvangst. Die jongere kijkers willen we echter online benaderen."

Nieuwe series deels op NPO Start

De netmanager maakt daarnaast bekend dat series op verschillende manieren worden uitgezonden. Zo zou er bij een aantal gevallen alleen de eerste aflevering op tv verschijnen, waarna de rest van de afleveringen op NPO Start verschijnt.

"We willen grote series maken die we lineair gaan uitzenden", vertelt Kunzeler. "Maar we zullen ook wat kleinere series alleen op het on demand platform NPO Start zetten. We willen dat de kijker sommige series zelf ontdekt." Frans Klein vult zijn collega aan: "Grote series op on demand dienen als etalage voor de online omgeving."

Van der Laan en Woe samen op zaterdagavond

Cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe gaan voor BNNVARA een nieuwe satirische zaterdagavondshow maken. De titel van de actuele show wordt Even tot hier.

In de show behandelen Van der Laan en Woe de actualiteit van de voorgaande week met een hoofdgast die in het nieuws is geweest.

Het cabaretduo stopte in april dit jaar met het wekelijkse programma De Kwis, samen met Joep van Deudekom en Rob Urgert, en Paul de Leeuw als presentator. Van De Kwis maakten ze tien seizoenen en 115 afleveringen.