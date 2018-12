Paul Witteman maakte zondagmiddag weinig woorden vuil aan zijn afscheid van het discussieprogramma Buitenhof, dat hij van 1995 tot 2006 en vanaf 2014 geregeld presenteerde.

"Dit is mijn laatste Buitenhof, het was een eer en een genoegen", aldus de 72-jarige presentator. In de laatste aflevering van Witteman waren onder anderen CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma en NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch te gast.

Hugo Logtenberg neemt de microfoon van Witteman over. "In de zomer kwamen er twee nieuwe presentatoren", zei Witteman eerder deze maand in De Wereld Draait Door over de komst van Jort Kelder en Diana Matroos. "Toen zei ik tegen de eindredactrice: is het niet verstandig als ik er ook mee ophoud?"

Witteman vond het maken van twee liveprogramma's op één dag, naast Buitenhof het muziekprogramma Podium Witteman, "iets te veel van het goede". "De dagen ervoor zit je met twee uitzendingen in je hoofd, dat is eigenlijk gekkenwerk."

Weemoedig over vertrek

Witteman verkoos zijn programma over klassieke muziek boven Buitenhof, maar is "weemoedig" over zijn vertrek bij het debat- en discussieprogramma op NPO 1. "Het politieke bedrijf heb ik heel hoog zitten", zei hij daarover in DWDD. "Ik vind de democratie een geweldig iets en om daarin te mogen opereren heb ik altijd geweldig gevonden."

Dat Witteman stopt bij Buitenhof betekent niet dat hij stopt met televisie maken. Met omroep BNNVARA is hij in gesprek over een nieuw programma. Hij maakt in het nieuwe jaar zijn debuut in het programma van AVROTROS, BNNVARA en VPRO.