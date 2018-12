OVT-eindredacteur Paul van der Gaag maakt zondag uitgebreid zijn excuses voor het 'live ontslag' van columnist Philip Freriks op NPO Radio 1. Hij verontschuldigt zich bij Freriks zelf, maar maakt ook zijn excuses aan de luisteraar.

"Ook namens presentator Jos Palm, die mij verzocht heeft u te laten weten dat hij zich schaamt voor zijn ongelukkige woordkeus, die in deze context voor Philip zeer kwetsend is geweest", schrijft Van der Gaag op de website van de VPRO. "Hij wil bij deze daarvoor zijn excuses maken. Ik hoop dat het ons lukt uw vertrouwen de komende tijd weer terug te winnen."

Vorige week zondag werd Freriks tijdens de radio-uitzending tot zijn verbazing uitgeluid als columnist. Vaste presentator Jos Palm zei dat ze "met grote spijt" afscheid van hem moesten nemen. Freriks wist op dat moment van niets.

"De verontwaardiging was vervolgens groot en dat is helemaal terecht", aldus Van der Gaag.

Volgens de eindredacteur hadden hij en Freriks een half jaar geleden een telefoongesprek, waarna Van der Gaag ervan uitging dat de columnist eind dit jaar nog twee keer een column zou doen en daarna zou stoppen. "Dat is, blijkt nu, een verkeerde conclusie geweest. En ik had natuurlijk in de weken voorafgaande aan zijn column van afgelopen zondag contact met hem op moeten nemen. Dat dat niet is gebeurd, is een kolossale fout geweest."

Dat columnisten weg moeten omdat de redactie van OVT wilde verjongen, zoals eerder werd beweerd door onder meer columnist John Jansen van Galen, klopt volgens Van der Gaag niet. "Het is wel zo dat we ook willen variëren, zodat we een podium kunnen bieden aan mensen met een verschillende kijk op de geschiedenis."