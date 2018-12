Jeroom Snelders neemt als Roast Master de presentatie op zich bij The Roast van Johnny de Mol. De Vlaamse tv-persoonlijkheid moet het Roast Panel in toom houden en de avond in goede banen zien te leiden.

Het Roast Panel bestaat onder anderen uit presentatrice Tatum Dagelet, schrijfster Heleen van Royen en comedian Peter Pannekoek. The Roast of Johnny de Mol wordt op dinsdagavond 18 december om 20.30 uur uitgezonden op Comedy Central.

De Mol is de derde bekende Nederlander die wordt 'geroast'. In 2016 was Gordon de eerste en vorig jaar was Giel Beelen het middelpunt.

Het concept van The Roast of... is afkomstig uit de VS. Daar werden eerder sterren als Justin Bieber, Pamela Anderson en Charlie Sheen op de hak genomen.