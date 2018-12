Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Kookprogramma: Heel Holland bakt

20.25-21.20 uur op NPO 1

Hans Spitsbaard heeft vorig jaar Heel Holland Bakt gewonnen en heeft inmiddels een eigen tv-programma bij Omroep Max. Nu doen vijftien nieuwe getalenteerde thuisbakkers in de wintereditie hun best om Spitsbaard op te volgen.

Quiz: Sterke verhalen

21.20-22.05 uur op NPO 1

Het was Peter Pannekoeks grote droom om de BBC-show Would I Lie To You in Nederland te maken. Het is hem gelukt: hij mag het opnemen tegen Richard Groenendijk, met Sanne Wallis de Vries als scheidsrechter. Door het stellen van vragen proberen de teams de waarheden en leugens te onderscheiden. De kijkers mogen raden wat er verzonnen is aan het verhaal.

Misdaadserie: Killing Eve

20.20-21.10 uur op NPO 3

Fans van misdaadserie Bodyguard gaan dit ook erg leuk vinden: bij de MI5, de veiligheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk, verveelt de veel te slimme Eve zich. Haar baas neemt haar niet serieus als ze een verband legt tussen de moord op een Russische politicus en eerdere moorden. Tot ze zelf doelwit wordt.

Woonprogramma: vtwonen verhuist

19.30-20.30 uur op SBS6

vtwonen is een spin-off rijker: in de verhuiseditie van het populaire woonprogramma overvalt Kees Tol nietsvermoedende mensen die op het punt staan een nieuw huis te betrekken. Zij mogen alles uit hun handen laten vallen, waarna het vtwonen-team vervolgens voor hen verhuist, klust én het hele zaakje stylet.

Film: The Bourne Legacy

20.30-23.10 uur op Veronica

Neem een succesvolle filmreeks en geef de hoofdrol aan een acteur die sinds The Hurt Locker heel populair is: succes gegarandeerd. The Bourne Legacy is als doorsnee actiefilm heel aardig. Jeremy Renner speelt de hoofdrol in de film als Aaron Cross. Wie de beste geheimagent is, (Bond, Bourne of Hunt), is een vraag die wij nog niet weten te beantwoorden.