Misdaadserie: Flikken Maastricht

20.35-21.30 uur op NPO1

Er komt een vrouw bij de politie om aangifte te doen van de ontvoering van haar kind door Maastrichtse drugshandelaren. Al gauw blijkt er veel meer achter de aangifte te zitten en zijn slachtoffer en daders niet meer uit elkaar te houden.

Hou je van misdaad?

Film: Een man die Ove heet

23.40-1.30 uur op NPO2

De 59-jarige weduwnaar Ove staat bekend als een mopperende buurtwacht en heeft ruzie met alle buren. Als hij ontslagen wordt, heeft hij niets meer om voor te leven. Net als hij zijn plan wil uitvoeren, krijgt hij interessante nieuwe buren.

Reportageserie: How to Be Gay

21.10-22.00 uur op NPO2

Zo eenvoudig als het er soms uitziet in tv-shows als Modern Family, is het in Rusland helaas niet om homoseksueel te zijn. Margriet van der Linden ontmoet een groep lesbische vrouwen die het beleid van president Vladimir Poetin wél goed vindt.

Film: Black

22.35-0.05 uur op Veronica

Er ontstond een hype rond dit meedogenloze Romeo & Julia-verhaal, dat zich afspeelt in de Brusselse wijken Matongé en Molenbeek. De film gaat over de vijftienjarige Mavela, die zwart is en lid van de gevreesde jeugdbende Black Bronx. Mavela wordt verliefd op een Marokkaanse jongen die bij een rivaliserende gang genaamd 1080 hoort. Ze moet dus kiezen tussen liefde en loyaliteit.

Film: Arlington Road

23.25-1.20 uur op Eén

Sinds de dood van zijn vrouw is terrorisme-expert Michael Faraday extreem achterdochtig. Zijn nieuwe overburen doen bij Michael een alarm afgaan; ze zijn zo perfect, daar moet haast wel iets niet in de haak zijn. De voortreffelijke casting vormt de basis voor een zinderend kat-en-muisspel.