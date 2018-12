André van Duin gaat een nieuw programma maken met Janny van der Heijden. De twee zijn ook weer samen te zien in het nieuwe seizoen van het MAX-programma Heel Holland Bakt, dat zondag van start gaat.

"Ik ga nog een ander programma maken met Janny van der Heijden samen", vertelde Van Duin vrijdag in het radioprogramma van Gerard Ekdom op Radio 10.

Wat voor programma het wordt, is niet duidelijk. "Daar mag ik nog niks over vertellen, maar we hebben een proefprogramma gemaakt en dat was heel leuk. Het komt in de zomer."

Van Duin was afgelopen jaar ook met Van der Heijden te zien in het kookprogramma De Nieuwe Lekkerbek, waarin kandidaten een nieuw en innovatief gerecht bereidden. Van Duin was presentator en Van der Heijden gaf uitleg over smaakcombinaties, producten en de geschiedenis van gerechten.