In het nieuwe entertainmentprogramma van Albert Verlinde, 6 Inside, zullen dagelijks 'insiders' aanschuiven die hun mening geven over het nieuws dat zij de hele dag gevolgd hebben.

SBS6 zendt het programma vanaf 7 januari dagelijks uit, tussen 18.00 en 19.00 uur. Verlinde presenteert het samen met Jan Versteegh.

Door het nieuwe programma verandert de vooravond van SBS6. Tussen 18.00 en 19.30 uur zijn achtereenvolgens 6 Inside, Hart van Nederland en Piets Weer te zien. De vernieuwing heeft een aantal aanpassingen in de rest van de doordeweekse programmering tot gevolg.

De vroege editie van Shownieuws vervalt en de editie van 22.55 uur blijft. De finale van House of Talent, dat nu nog op werkdagen om 19.00 uur wordt uitgezonden, wordt op 28 december uitgezonden. Het programma komt in de loop van 2019 in een aangepaste vorm terug.

Geruchten deden al langer de ronde

Verlinde bevestigde in september dat hij weer aan de slag gaat als entertainmentdeskundige. Geruchten over zijn terugkeer op televisie deden toen al een tijd de ronde.

"Het is al meer dan twee jaar geleden dat ik na vijftien prachtige jaren wegging bij RTL Boulevard", reageerde de 57-jarige Verlinde bij de aankondiging van zijn terugkeer. "Een dagelijks programma maken voelt alsof je in een constant voortdenderende trein stapt en dat is iets wat ik heb gemist."

Verlinde maakt zijn nieuwe programma samen met Versteegh, die in september zijn overstap van BNNVARA naar Talpa bekendmaakte.