Het nieuwe seizoen Heel Holland Bakt trapt zondag af met een auditieaflevering, waarin vijfhonderd aspirant-bakkers hun baksel aan de jury mogen tonen. Ondanks dit versterkte wedstrijdelement blijft de gemoedelijke sfeer in de baktalentenjacht bestaan, vertelt jurylid Robèrt van Beckhoven.

"Never change a winning team", zegt Van Beckhoven, de enige in Nederland met zowel de titel Meester Patissier als Meester Boulanger, tegen NU.nl. "Er doen weer leuke mensen mee, dus eigenlijk is er niks veranderd."

Het jurylid vergelijkt deze grootschalige auditie met die van Idols. "De mensen werden verdeeld in lange rijen, in zes tenten waar twee juryleden de baksels van de kandidaten beoordeelden", vertelt Van Beckhoven. "Een voor een moesten ze bij de juryleden komen om uit te leggen wat ze gemaakt hadden."

Uit al deze mensen zijn vijftien kandidaten gekozen, die na nog een afvalronde uiteindelijk een groep van tien vormen. Die vormen volgens het jurylid "een prachtige mix". "Ze zijn heel creatief en kunnen allemaal goed bakken, maar er zitten natuurlijk ook wat rommelige kandidaten bij. Bijzonder is dat dit jaar een dove jongen meedoet, dus er is ook een tolk aanwezig bij de opnames."

'Ze hebben toch liever André'

Ook het Heel Holland Bakt-team, dat naast Van Beckhoven bestaat uit Janny van der Heijden en presentator André van Duin, vindt het jurylid een goede combinatie. "We hebben een leuk samenspel en bemoeien ons niet met elkaars beslommeringen."

"We zijn echt drie verschillende mensen, met ieder zijn eigen specialiteit. André is goed op het menselijk vlak, Janny weet alles van smaak en ik van de technische elementen. De kandidaten schrikken altijd als ik eraan kom: ohjee, Robèrt komt eraan, doe ik het wel goed? Dan hebben ze toch liever dat André even bij ze komt kijken."

Want de druk die de kandidaten tijdens de opnames ervaren is hoog, zegt Van Beckhoven, waardoor ze weleens blunderen. "Op sociale media is veel commentaar, dat de kandidaten niet kunnen bakken. Tussen de tien kandidaten zit altijd wel iemand die wat minder is en die minder goed tegen de druk kan. Maar de mensen die dat het hardst roepen, kunnen zelf vaak niet eens bakken."

"Je moet in anderhalf uur iets bakken in een oven die niet van jou is, terwijl de camera's draaien en André van Duin aan het sodemieteren is. Dat valt echt niet mee."

Afleveringen met feestdagenthema's

Ondanks dat het programma als vanouds is, zal de kijker wel verrast worden, denkt Van Beckhoven. Dat komt ook omdat dit het eerste seizoen is dat wordt uitgezonden in de winter, in plaats van in de nazomer en de vroege herfst. Dat heeft als gevolg dat verschillende feestdagen centraal staan in enkele afleveringen.

"Er komt een Oud en Nieuw-aflevering waarin een frituurproduct wordt gemaakt en een aflevering met een Valentijnthema. Omdat het in de winter wordt uitgezonden, gebruiken we ook andere, zwaardere producten, zoals pistache en amandelen. Het zullen meer donkere smaken zijn, zoals chocolade en specerijen. En minder fruit."

"Er worden hele mooie producten gebruikt en nieuwe technieken en recepten die de kijker thuis wil namaken, dat weet ik zeker."