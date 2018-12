Bekende en onbekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Loiza Lamers.

Wist ze vorige week nog de dans te ontspringen doordat Steven Brunswijk op het laatste moment besloot zijn strategie te wijzigen en flink te stemmen op Robin Bakker, moest Loiza Lamers er deze week toch echt aan geloven. Alleen Brunswijk en Laurie Scheerder hadden nog stemmen, die allemaal naar Loiza gingen.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Ik zat meteen weer in mijn normale ritme, leek wel. Zodra ik hoorde dat het klaar was, dacht ik: dan mag ik weer naar mijn familie en vrienden, en vervolgens: koffie! Thuis drink ik 's avonds altijd koffie, tijdens de expeditie heb ik er geen moment behoefte aan gehad, maar zodra het besef er was dat ik nu echt naar huis ging, had ik er zin in."

"Dat ik naar huis moest, was geen klap meer natuurlijk. Het was meteen overduidelijk, en dus kon ik op mijn gemak van alles en iedereen afscheid nemen. Ik heb de crew, mijn mede-expeditieleden en het eiland bedankt voor de tijd. Ik was eigenlijk best wel tevreden en zen toen ik ging. Nu achteraf heb ik het pas moeilijk. Ik was er zo dichtbij! Nog twee dagen en ik was er. Ja, nu baal ik, nu ik alles terug kan kijken. Ik wil mezelf dan bewijzen, dat ik alles kan waarvan mensen hadden verwacht dat ik het niet kon. Maar ik kan er niets meer aan doen."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Van tevoren had ik het echt niet van mezelf verwacht, maar ik was te sterk. Zowel mentaal als lichamelijk zat ik er gewoon heel lekker in, dat zei iedereen ook. Ik heb echt een Loiza ontdekt die ik nog niet helemaal kende. Er is een soort rust over me heen gekomen, die nu ook nog blijft hangen."

"Ik heb me ook echt wel verbaasd over iedereen die maar naar huis ging. Ik kan me daar niet in verplaatsen. Begrijp me niet verkeerd: ik heb onwijs respect voor de mensen die dat besluit voor zichzelf hebben kunnen nemen, dat zij naar hun gevoel hebben geluisterd, maar zelf kan ik het gewoon niet. Als ik eenmaal ergens aan begin, wil ik het ook afmaken. Voor mij was opgeven echt geen optie, ook niet op de momenten dat ik niets liever wilde dan naar huis gaan."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Niks. Echt niet. Ik heb helemaal nergens spijt van, want dat heeft toch geen zin: je kan er niets meer aan doen. Er dan spijt van hebben, verandert de situatie niet. Ik denk altijd: als je blij bent met jezelf, volledig in jezelf gelooft, dan kun je niet anders dan tevreden zijn."

Hoe heb jij je vrienden, familie en fans om de tuin geleid, zodat zij niet wisten dat je meedeed?

"Mijn gezin wist het, net als een paar goede vriendinnen. Ik vind het ook raar om het ze niet te laten weten, dan reageer je ineens een maand niet. Mijn Instagram is in de tussentijd bijgehouden met foto's die we van tevoren al hadden ingepland. En tegen andere mensen in mijn omgeving heb ik gezegd dat ik voor modellenwerk naar het buitenland moest, tegen iedereen ook weer iets anders, geloof ik. Dat ik slecht bereikbaar zou kunnen zijn en dat het absoluut niet persoonlijk zou zijn als ik niet reageerde."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Van tevoren had ik niet echt een beeld van de andere deelnemers, ik ben er heel neutraal ingestapt. Maar als ik dan toch iemand moet noemen, dan is het zeker weten Corry Konings. Wat een boss ass bitch is dat. Hoe zij zich door de opdrachten heeft geslagen, iedere keer haar mannetje stond; echt zo knap. Ik ben haar meteen op Instagram gaan volgen ook."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Ik vind het nu heel lastig, omdat iedereen wel ongeveer even sterk is; de ene keer doet iemand het niet zo goed en de volgende keer juist weer wel. Toch denk ik wel aan Laurie of Gregory (Sedoc, red.). Zij zijn allebei wat zwakker aan het worden."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Steven. Die is mentaal en fysiek heel sterk. Ook vanwege die spelletjes die hij met iedereen gespeeld heeft natuurlijk, hij weet precies hoe hij het wil aanpakken."