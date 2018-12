Een videoclip van rapper Josylvio uit Naarden is het best bekeken filmpje op YouTube van dit jaar in Nederland. De video Catch Up, geüpload in februari, is inmiddels ruim 21 miljoen keer bekeken.

Joost Theo Sylvio Yussef Abdelgalil Dowib, zoals Josylvio in het echt heet, versloeg daarmee Kinderen voor Kinderen. Het kinderkoor maakte voor de Koningsspelen het lied Fitlala. De bijbehorende video is sinds maart ruim achttien miljoen keer bekeken.

YouTube heeft donderdag een jaaroverzicht gedeeld. Nederlandse hiphop domineert de ranglijst, net als bij streamingdienst Spotify. Het nummer Fan van Ronnie Flex en Famke Louise eindigde op de derde plek. De clip werd 15,5 miljoen keer bekeken. Een parodie daarop, Fortnite Fan van Vogeljongen, was het best bekeken filmpje buiten de muziek. De video werd bijna tien miljoen keer bekeken.

Welkomstlied De Luizenmoeder ook populair

Andere veelbekeken filmpjes in Nederland waren het welkomstlied van comedyserie De Luizenmoeder, de auditie van zangeres Glennis Grace voor America's Got Talent en het afscheid van Humberto Tan bij RTL Late Night.

De best bekeken muziekvideo wereldwijd was Te Boté van een groep rappers uit Puerto Rico. Die clip is sinds april 1,5 miljard keer bekeken. Acht van de tien best bekeken muziekvideo's van dit jaar zijn in het Spaans.