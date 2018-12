John de Mol is volgens de nieuwste editie van DeMedia100 nog altijd de invloedrijkste persoon in de Nederlandse media. Voor de achtste keer op rij staat de mediamagnaat op de eerste plaats in de lijst.

De Mol wordt gevolgd door Arjen Lubach op de tweede plaats en zijn zus Linda de Mol op de derde plek. Linda de Mol stond vorig jaar nog op de zesde plaats en is met de derde plek opnieuw de invloedrijkste vrouw in de Nederlandse media. Vorig jaar moest ze deze titel nog afstaan aan Eva Jinek, die dit jaar op de vierde plaats staat.

Matthijs van Nieuwkerk staat al jaren in de top tien van DeMedia100. Dit jaar zakt hij twee plaatsen naar de zesde plek. Ook Alexander Klöpping, oprichter en CEO van Blendle, verkeert al jaren in de hoogste regionen van DeMedia100. Hij stijgt dit jaar van plaats negen naar plaats acht. Jeroen Pauw (van vijftien naar negen) en Edwin Evers (van dertien naar tien) zijn twee nieuwkomers in de top tien van de lijst.

NU.nl-hoofdredacteur is nieuwkomer in de lijst

In DeMedia100 zijn enkele nieuwkomers, onder wie NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman. Hij komt op de 87e plaats de lijst binnen. Andere nieuwkomers zijn Eric Smit (67e plek), medeoprichter, mede-eigenaar en hoofdredacteur van Follow The Money en influencer en hoofdredacteur van LINDA.meiden Yara Michels (88e plek).

Influencers zijn overigens nog steeds een relatief nieuw fenomeen in DeMedia100. In de editie van 2016 was Enzo Knol de eerste, in 2017 volgde Anna Nooshin en in 2018 Monica Geuze. Nooshin (20e plek), Knol (32e plek) en Geuze (76e plek) staan ook in de editie van 2019.

Naast Michels, kwam Nienke Plas (dit jaar deelnemer van Expeditie Robinson) als influencer de lijst binnen op de 52e plaats.