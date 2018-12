Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Spelshow: Het Uur van de Waarheid

21.30 - 22.20 uur op NPO 1

Twaalf kandidaten, twaalf onderwerpen en 24 uur lang strijd leveren. Dat is de basis voor Het Uur van de Waarheid. Op basis van snelheid en kennis strijden de kandidaten onder leiding van Frank Evenblij voor één geldprijs. De adder onder het gras: de kandidaten zijn al 24 uur wakker en dus niet meer helemaal bij de pinken.

Jeugdserie: Gips

17.55 - 18.15 uur op NPO 3

Een ziekenhuisbezoek is vaak al een belevenis voor een kind, laat staan als het vanwege het afgehakte vingertopje van een zusje is. Fitz en haar zusje (met een halve vinger) maken het mee en dan besluiten hun ouders ook nog eens te scheiden. Fitz trekt het niet meer en rent het ziekenhuis in, waar een hoop avontuur wacht.

Documentaire: 3Doc: Hallo, met Kyoko

21.45 - 22.40 uur op NPO 3

De 25-jarige Kelly is sekstelefoniste. Voor haar is dat een logische stap, want ze is opgegroeid boven een seksshop. In deze docu onderzoekt ze de link tussen haar mannelijke bellers en de belangrijkste mannen in haar leven.

Film: A Walk Among the Tombstones

20.30 - 22.45 op RTL 7

Matt Scudder wordt ingehuurd om een ontvoerde vrouw op te sporen. Daardoor wordt hij het middelpunt van een gestoord spel van de moordlustige daders. Hoewel Liam Neeson intussen een populaire actieheld is, bleef deze film - net als dit lijstje met actiefilms - een beetje in de anonimiteit steken.

Reportageserie: Salvage Hunters

20.30 - 21.30 uur op Discovery

Drew Pritchard vindt dat hij iets unieks nodig heeft om zich te onderscheiden van zijn concurrenten. Hij gaat met Tee John in Italië op zoek naar antiek waar zijn rivalen niet aan kunnen tippen.

