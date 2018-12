Dennis Weening gaat aan de slag als presentator van het Spike-programma Ink Master: Meesters van de Lage Landen - Shop Wars. Na zijn gedwongen vertrek bij RTL is het de eerste nieuwe presentatieklus voor Weening.

In het programma gaan tatoeëerders de strijd met elkaar aan om de titel voor de beste tatoeëerder te winnen.

In het nieuwe seizoen gaat de strijd tussen verschillende tattooshops. Deze versie, en de traditionele versie die in Nederland door De Heideroosjes-zanger Marco Roelofs, zijn in de Verenigde Staten al jaren te zien.

"Ik vind het supertof om voor Spike aan de slag te gaan. Een zender die zich in zo’n korte tijd onderscheidend weet neer te zetten, past goed bij mij. Bovendien ben ik gek op tatoeages, om dan een grote show als Ink Master te presenteren is geweldig", aldus Weening in het persbericht.