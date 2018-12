Johan Derksen en minister Ingrid van Engelshoven van Emancipatie zullen toch niet met elkaar in gesprek gaan over de tolerantie van homo's. Derksen wil niet met de minister praten als het gesprek niet plaatsvindt in de studio van Veronica Inside.

Dat meldt een woordvoerder van Van Engelshoven aan het AD.

De minister wilde met Derksen in gesprek over de uitspraken die hij twee weken geleden in Veronica Inside deed over homo's. "Ik vind zijn uitspraken pijnlijk", liet de bewindsvrouw toen weten. "Kennelijk vindt Johan Derksen het buitengewoon grappig, maar het raakt mij. Hij doet er heel veel mensen pijn mee. Dat vind ik onnodig", meende de minister van Emancipatie.

Een medewerker van de minister zou inmiddels telefonisch contact hebben gehad met de voetbaljournalist en deze zou aan hebben gegeven niet op een gesprek in te gaan als dit niet bij VI plaats zou vinden.

Twee weken geleden deed Derksen tijdens de uitzending van Veronica Inside de uitspraak dat "homo's moeten ophouden met doen alsof het zo moeilijk is om uit de kast te komen". Dat deed hij naar aanleiding van een brief van de twintigjarige Bowi Jong. In de aan de KNVB gerichte brief stelde Jong zich te storen aan het gebruik van het woord 'homo' als scheldwoord langs het voetbalveld.

Discussieavond over acceptatie

Het incident leidde tot de hashtag #sorryjohan op Twitter. Veel homo's die deze hashtag gebruiken, vertellen over hun ervaringen die het wel moeilijk maakten om uit de kast te komen. Derksen liet in de volgende uitzending na zijn uitspraak weten geen spijt te hebben van zijn opmerking. "Ik laat me niet gek maken door hysterische jonge homootjes."

In plaats van een gesprek tussen de twee heeft Van Engelshoven het Amsterdamse debatcentrum De Balie nu voorgesteld een discussieavond over de acceptatie van homoseksualiteit in de sport te organiseren, waar zij zelf ook aan zal deelnemen.