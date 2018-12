Het Knoop Gala zou, samen met vaste presentator Paul de Leeuw, verhuizen van de NPO naar RTL.

Dat meldt RTL Boulevard woensdag.

HandicapNL kon het nieuws woensdagavond niet bevestigen. De NTR, waar het jaarlijkse muziekprogramma al tien jaar te zien is, was niet voor commentaar bereikbaar.

Het Knoop Gala is sinds 2009 te zien bij de NTR en wordt al vanaf de eerste editie gepresenteerd door Paul de Leeuw.

De presentator was sinds 1990 werkzaam bij de VARA, later BNNVARA, waar hij zijn debuut maakte met het programma De Schreeuw van de Leeuw. Begin juni maakte hij bekend over te stappen naar RTL, waar hij vanaf dit televisieseizoen programma’s zal maken.

Het Knoop Gala verhuist daardoor dus ook naar de commerciële omroep, aldus RTL Boulevard.

Tijdens de jaarlijkse muziekavond treden mensen met een verstandelijke beperking samen op met verschillende bekende Nederlandse artiesten. Dit jaar zijn onder andere Nick en Simon, Trijntje Oosterhuis, OG3NE, Broederliefde, Roxeanne Hazes en Boef te gast.

Het Knoop Gala van dit jaar is onlangs opgenomen in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De uitzending van deze editie is op 22 december.