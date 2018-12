Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Amusement: Sinterklaas wie kent hem niet?

20.35-21.35 uur op NPO 1

Dieuwertje Blok kent hem erg goed. Sinds 2002 is ze er als de kippen bij om de goedheiligman te begroeten zodra hij van het dek stapt. Nu is er een quiz, waar ook Frank Evenblij bij is. Wie weet het meest van Sinterklaas? En belangrijker nog, wie weet het minst?

Documentaire: 2Doc: Wognum

22.55-24.00 uur op NPO 2

Sinds tien jaar is de 42-jarige Matthijs Wognum gabber. Na een jeugd vol pesterijen en eenzaamheid heeft hij tussen het raven, slikken en stampen door echte vriendschappen en warmte gevonden. Maar nu wil hij zijn leven omgooien en klassiek pianist worden. Iets waar z'n jongere vriend helemaal niks mee heeft.

Amusement: Sint & Paul pakken uit!

21.30-23.00 uur op RTL 4

De verjaardag van Sinterklaas wordt groots gevierd. Paul de Leeuw presenteert het amusementsprogramma met diverse gasten. Er worden surprises uitgedeeld en mensen worden verrast.

Film: Four Weddings and a Funeral

20.30-22.50 uur op Net5

De relatief onbekende acteurs worden gesteund door een origineel scenario, dat voor het een grootste Britse kassucces zorgde. De komische dialogen, het gestuntel van Rowan Atkinson als priester en de humor maken dat je de film keer op keer kunt bekijken.

Film: Run All Night

20.30-22.45 uur op RTL 7

Een jaar na Non-Stop, van dezelfde regisseur, speelt Liam Neeson een drankzuchtige huurmoordenaar en kijkt hij net zo verbeten als in de Taken-films. De film is doorspekt van veel achtervolgingen, schietpartijen en stunts waarbij de logica vaak het eerste slachtoffer is.