BNNVARA gaat een spin-off van het populaire programma First Dates uitzenden, genaamd First Dates Hotel.

In het programma is niet alleen te zien hoe vrijgezellen hun eerste date beleven, maar ook wat er daarna eventueel gebeurt. Na een geslaagde date kunnen ze inchecken in het hotel.

Barman Victor en maître Sergio, die momenteel te zien zijn in First Dates, doen via de Facebookpagina van het programma een oproepje. "Geef je op, wij zijn er klaar voor", aldus Sergio.

First Dates is van oorsprong een Brits programma. Van de Nederlandse versie wordt momenteel de tweede reeks uitgezonden.