Philip Freriks stopt met zijn column bij het NPO Radio 1-programma OVT. "Op naar nieuwe avonturen", zei hij maandag in het televisieprogramma Pauw.

Zondag werd Freriks tijdens de radio-uitzending tot zijn verbazing uitgeluid als columnist. Vaste presentator Jos Palm zei dat ze "met grote spijt" afscheid van hem moesten nemen. Freriks wist op dat moment van niets.

Nadat hij dit voorjaar een gesprek had gehad, wachtte hij op een vervolggesprek over zijn toekomst bij het programma, aldus Freriks.

De VPRO bood excuses aan voor de gang van zaken en zei dat de redactie van OVT en de VPRO niets liever willen dan dat Freriks blijft als columnist.

"Ik weet niet wat er aan de hand is", aldus Freriks bij Pauw. "Ze hebben mij bezworen dat het een misverstand is en dat ze willen dat ik blijf." Op de vraag of hij zou willen doorgaan, zei Freriks resoluut "nee".

"De VPRO respecteert het besluit van Freriks om te stoppen met zijn column", luidt de reactie van het radioprogramma op Twitter. "Het spijt ons dat het zo heeft moeten lopen. We bedanken Philip voor zijn bijdrage aan OVT de afgelopen jaren."

'Freriks ontslagen, omdat OVT wilde verjongen'

Medecolumnist John Jansen van Galen stelde zondag in Met Het Oog Op Morgen dat Freriks was ontslagen, omdat OVT wilde verjongen. "Ik ben keurig opgebeld door de hoofdredacteur die zei: we gaan verjongen en we nemen afscheid van Philip Freriks en Alexander Münninghoff. Maar jij en Nelleke Noordervliet mogen blijven", aldus Jansen van Galen. De 78-jarige columnist weet niet waarom hij wel mag blijven, terwijl zijn 74-jarige collega's het veld moeten ruimen.

Freriks kan de woorden van Jansen van Galen desgevraagd niet bevestigen, stelde hij maandag. "Ik heb niets vernomen sinds dat oriënterende gesprek over een mogelijk vertrek in maart, dus het zou best kunnen", stelt de gelauwerde presentator. "Ik heb wel een mailtje gehad van Alexander dat op deze verklaring kan wijzen."

Het is niet de eerste keer dat er rumoer is ontstaan omdat een radiocoryfee vanwege een hoge leeftijd moet vertrekken. Eerder dit najaar ontstond er veel commotie, omdat BNNVARA Felix Meurders de laan uit wilde sturen als presentator van het populaire programma Spijkers met Koppen. Dit besluit werd uiteindelijk teruggedraaid.