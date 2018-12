Tineke de Nooij is maandag in Beeld & Geluid in Hilversum geëerd met een portret. Haar afbeelding hangt vanaf maandag in de Wall of Fame in het omroepmuseum op het Mediapark.

Eerder dit jaar ontving het Hilversumse omroepicoon al de Ere-Zilveren Reissmicrofoon, een oeuvreprijs voor haar werk als radio-dj. Bij de onthulling van haar portret blikte presentator Hans Schiffers samen met De Nooij terug op tien hoogtepunten uit haar carrière.

Regisseurs Paul Boots en Rinke Rooijens en radio-dj’s Lex Harding en Erik de Zwart vertelden over hun samenwerking en hun bijzondere band met de eerste vrouwelijke dj van Nederland.

De carrière van De Nooij begon in 1960 op het Veronica-schip. In de jaren die volgden bedacht, maakte en presenteerde ze talloze programma's die stuk voor stuk populair bleken. Sinds acht jaar presenteert ze haar eigen radioprogramma TinekeShow bij Omroep Max, dat wordt uitgezonden op Radio 5.