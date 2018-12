BNNVARA heeft de panelleden van Sterke Verhalen bekendgemaakt. Onder anderen Patty Brard en Gert Verhulst staan teamcaptains Peter Pannekoek en Richard Groenendijk bij.

In Sterke Verhalen proberen de teams door het stellen van slimme en tactische vragen wekelijks waarheden van leugens te onderscheiden. De presentatie van het programma is in handen van Sanne Wallis de Vries.

Pannekoek en Groenendijk ontvangen verder dit seizoen Evi Hanssen, rapper Keizer, Erik van Muiswinkel, Rick Paul van Mulligen, Frank Evenblij, Emilio Guzman, Igmar Felicia, Sander Lantinga, Jordy Dijkshoorn, Olcay Gülsen en Raymond van de Klundert.

Ook schuiven Victoria Koblenko, Dave von Raven, Irene Moors, Imanuelle Grives, Diederik Jekel, Leonie ter Braak, Joël Broekaert, Kees Tol, Nynke de Jong, Martijn Fischer en Loretta Schrijver aan.

Sterke Verhalen is de Nederlandse versie van het Britse Would I Lie To You. RTL4 had eerder een soortgelijk programma met de titel Echt waar?!

Sterke Verhalen is vanaf 9 december te zien op NPO 1.