Irene Moors (51), die sinds drie jaar in dienst is bij Talpa Network, zal per februari 2019 niet meer exclusief verbonden zijn aan het productiehuis achter SBS. 'In goed overleg' is besloten dat zij na die tijd voor meerdere opdrachtgevers gaat werken.

Dat maakt Talpa maandag bekend middels een persbericht. "In een veranderend medialandschap wil Irene haar ervaring en creativiteit kunnen inzetten voor meerdere opdrachtgevers", meldt Talpa.

"In goed overleg is daarom besloten dat na eind februari geen nieuw exclusief contract met Talpa Network wordt aangegaan."

"Ik ben dankbaar voor de programma's die ik heb mogen doen", luidt de reactie van Moors. "Het was een mooi avontuur waar ik met veel plezier op terugkijk. Maar in een veranderend medialandschap moet je meebewegen. Na ruim dertig jaar in 'vaste tv-dienst' te hebben gewerkt, heb ik behoefte aan creatieve vrijheid en wil ik mijn ervaring voor mooie projecten bij meerdere opdrachtgevers inzetten."

Moors verruilde RTL drie jaar geleden voor SBS

Moors presenteerde op SBS6 de afgelopen jaren onder meer Topper Gezocht en Naar Bed met Irene. Dit programma scoorde vaak niet meer dan 300.000 kijkers en ook andere programma's met Moors op de zender scoorden beneden verwachting.

Gedurende deze tijd was zij nog wel met Carlo Boszhard te zien in de RTL-sketchshow De TV Kantine. Voordat Moors in dienst trad bij Talpa, was ze 26 jaar lang werkzaam voor RTL, waar ze onder meer Telekids, Life 4 You en Eigen Huis en Tuin presenteerde.

In oktober vertelde Moors in gesprek met Story dat zij voor Talpa "tot begin volgend jaar geen opnames heeft staan". "Wat er daarna gebeurt? Ik weet het niet. Dat is afwachten."