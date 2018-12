Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Film: Paddington

20.30-22.15 uur op Net5

Een jonge Peruaanse beer strandt alleen op station Paddington. De familie Brown vindt hem en neemt hem in huis op, maar de dierenopzetter Millicent wil hem opzetten. De onhandige beer beleeft geweldige avonturen.

Film: Avatar

20.30-23.55 uur op Veronica

Deze peperdure sciencefictionfilm speelt zich af op de planeet Pandora, waar wetenschappers het natuurvolk de Na'vi bestuderen middels avatars: gekweekte lichamen, die mensen kunnen gebruiken om de planeet te verkennen.

Dramaserie: The Young Pope

22.00-23.10 uur op FOX

In deze kostuumdrama speelt Jude Law de eerste Amerikaanse paus ooit, de jonge Pius XIII. Het College van Kardinalen baalt al snel van deze keuze als blijkt dat Pius een leider is die nogal mysterieus te werk gaat.

Reportageserie: Lauren!

22.00-22.45 uur op NPO 3

Lauren Verster gaat op zoek naar nieuwe en voor haar onbekende werelden. Ze zoekt uit wat mensen drijft en hoever ze voor een doel kunnen gaan. Sameena neemt Lauren mee naar het NK Ultrarunnen: een 100 kilometer lange hardloopwedstrijd.

Reportageserie: Waar is de Mol?

20.30-21.30 uur op SBS6

Half oktober was Georgina Verbaan al in Indonesië voor Verborgen Verleden. Nu is ze er met Johnny de Mol om orang-oetans te spotten én met haar vader, die geboren is in Indonesië en op zijn elfde naar Nederland verhuisde, en haar beste vriend Patrick Martens over het leven te praten.

