Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Informatief programma​: Wat een weer!

20.55 - 22.00 op NPO 2

2018 was een jaar van extremen en records. Op de dag dat in Polen de VN Klimaatconferentie begint, komt de NOS met een live-uitzending over verleden, heden en toekomst van het weer. Hoe was het vroeger, maar vooral: wat staat ons nog te wachten?

Documentaire​: Stacey Dooley Investigates: Shot by My Neighbour

22.10 - 23.00 uur op NPO 3

Noord-Ierland, daar hoor je weinig over in het nieuws, maar gezellig is het er nog steeds niet. Gewapende bendes spelen er voor eigen rechter. Hele wijken leven in angst, want ze moorden zonder pardon. En ook de jeugd moet eraan geloven.

Lifestyle: The Victoria's Secret Fashion Show 2018

23.00 - 24.00 uur op Net5

De grootste lingerieshow van het jaar is weer te zien op tv en dit jaar werd die weer gehouden in New York. Bij dit evenement is onder anderen het Nederlandse supermodel Romée Strijd aanwezig. Ook de ervaren Candice Swanepoel en Adriana Lima zullen op de catwalk verschijnen.

Film: Into the Woods

20.30 - 23.00 uur op Net5

De komische sprookjesmusical geldt in de VS een klassieker. De verhaallijnen van een aantal sprookjes zijn met elkaar verbonden en de wensen van de personages worden gevolgd, om te kijken waar ze terechtkomen. De film heeft ook nog eens een sterrencast: Meryl Streep, Emily Blunt en James Corden.

Reality: Good Bones

16.10 - 17.05 uur op TLC

Mina Starsiak heeft met haar moeder een bedrijf met de naam Two Chicks and a Hammer. Ze knappen onaantrekkelijke huizen op om het leefbaarder te maken. Wanneer ze klaar zijn, gaan ze verder naar de volgende.