Philip Freriks gaat weer in gesprek met de VPRO over voortzetting van zijn column voor het radioprogramma OVT. Hij kreeg zondag tijdens de uitzending van het NPO Radio 1-programma tot zijn verbazing te horen dat zijn wekelijkse column wordt stopgezet.

"De programmaleiding en ik gaan weer in gesprek", reageert de columnist in De Telegraaf. "Ik heb dit echt als een klap in mijn gezicht ervaren. Ik heb dan ook meteen mijn biezen gepakt en ben boos de studio uit gelopen."

De columnist zegt wel in het voorjaar met de VPRO te hebben gediscussieerd over de toekomst van zijn radiocolumn. "Ik zag dat als een voortzetting voor een vervolggesprek. De eindredacteur van OVT is daar echter nooit op terug gekomen. Tot zondagochtend dus. Dit was voor mij totaal onverwacht."

Freriks is blij met de excuses die de VPRO zondag na het voorval maakte. "Het is duidelijk een groot misverstand. Maar we moeten het echt nog met elkaar uitpraten. Ik hoop niet dat mijn column per direct is gestopt. Mogelijk krijgt mijn bijdrage toch een vervolg. Dat moet nog blijken."