Philip Freriks heeft zondagochtend op Radio 1 live te horen gekregen dat hij zijn laatste column had voorgelezen. De presentator zei zelf van niets te weten.

In het programma OVT was Freriks zoals gebruikelijk te gast om een column voor te lezen, maar na afloop werd verteld dat hij niet meer terug zou komen. Freriks verliet daarop geïrriteerd de studio.

"De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij tot onze grote spijt afscheid van je gaan nemen als columnist", zei presentator Jos Palm toen Freriks klaar was met zijn column. "Omdat je carrière zo'n ontzettend hoge vlucht heeft genomen in de finale van je bestaan."

Freriks reageerde ontsteld. "Ik verbaas mij een beetje dat mij dat hier rechtstreeks in de uitzending wordt medegedeeld, maar het zij zo. Dank je wel."

Presentatoren spreken van misverstand

Presentator Laura Stek reageerde direct door te zeggen dat er een misverstand zou moeten zijn, omdat werd gedacht dat Freriks zelf wilde stoppen. Freriks vond de live-uitzending niet de juiste plek om discussie te voeren, dus stapte hij vervolgens op.

"Ik was nogal verrast", laat Freriks in een reactie aan het AD weten. "De manier waarop het gebeurde had iets vernederends. Volgens mij had ik net een mooie, persoonlijke column gedeeld. Toen ik dacht dat ze me daarvoor wilden bedanken, bleek het slechts een inleiding te zijn om te vertellen dat het direct de laatste was", vertelt Freriks.

Freriks begrijpt gang van zaken niet

De presentator voegt daaraan toe dat hij eerder wel aan had gegeven dat hij een keer wilde evalueren over zijn columns. "Ik woon immers in Frankrijk, wat het ook niet altijd even makkelijk maakt. Kan ik het nog wel waarmaken? Moet ik niet stoppen? Ik vond dat ook wel zo netjes naar de VPRO toe." Er zou later verder worden gepraat, maar volgens Freriks is dat nooit gebeurd.

"Als je zoiets besluit, dan geef je dat toch van tevoren aan?", zegt de presentator. "Iets als: zeg, jij hebt ooit gezegd dat je wilde stoppen, is dat nog steeds zo? Maar kennelijk kwam het ze goed uit."

Redactie OVT brengt statement naar buiten

In een reactie op hun website, laat de redactie van OVT weten dat het om een betreurenswaardig misverstand gaat. "De redactie van OVT wil graag terugkomen op het voorval met onze zeer gewaardeerde columnist Philip Freriks in de uitzending van 2 december. Zoals u heeft kunnen horen, leefden wij in de veronderstelling dat dit de laatste column van Philip Freriks zou zijn. Dat berust op een ernstige miscommunicatie waarvoor wij verantwoordelijk zijn."

"Wij bieden Philip Freriks daar onze welgemeende excuses voor aan. De VPRO-hoofdredactie heeft dat inmiddels ook gedaan. Want laten wij heel duidelijk zijn: de redactie van OVT en de VPRO wil niets liever dan Philip Freriks behouden als columnist. Philip Freriks kan als geen ander de grote en kleine historische gebeurtenissen in zijn columns verenigen en de geschiedenis terugbrengen tot de menselijke maat."

