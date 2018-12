Johan Derksen heeft vrijdagavond aan het begin van Veronica Inside gereageerd op de ophef die afgelopen week is ontstaan, naar aanleiding van zijn uitspraken over homo's in een eerdere aflevering van het programma. De voetbalanalist benadrukt dat hij 'geen homofoob is', maar 'dat een niet-kwaadaardig bedoelde grap moet kunnen'.

De grappen die het Veronica Inside-team vorige week dinsdag maakte, noemt Derksen "voetbalkantinehumor". "Die zijn niet kwaadaardig bedoeld. Ik verschuil me nergens achter."

"Ik ben van alles, maar niet homofoob", stelt Derksen.

Derksen deed zijn uitspraken vorige week dinsdag in het voetbalpraatprogramma Veronica Inside, naar aanleiding van een brief van de twintigjarige Bowi Jong. In de aan de KNVB gerichte brief stelde Jong zich te storen aan het gebruik van het woord 'homo' als scheldwoord langs het voetbalveld.

'Derksen weet niet wat hij aanricht'

Volgens briefschrijver Bowi Jong weet Derksen "niet wat hij aanricht" met zijn uitspraak. "De pijn van vroeger borrelt op door deze uitspraak", zegt Jong over de pesterijen die hij eerder meemaakte rond de tijd dat hij uit de kast kwam. "Het gevoel van eenzaamheid en kwetsbaarheid dat jongeren toen hebben gehad of nu hebben, wordt op deze manier tenietgedaan."

Het incident leidde tot de hashtag #sorryjohan op Twitter. Veel homo's en lhtb'ers die deze hashtag gebruiken, vertellen over hun ervaringen die het wel moeilijk maakten om uit de kast te komen.

De John Blankenstein Foundation, die zich hard maakt voor de acceptatie van lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (lhbt) in de sportwereld, vindt dat de actie duidelijk maakt dat de uitspraken van Derksen in zijn tv-programma Veronica Inside te ver gaan en homo's kwetsen.

'Ik heb makkelijk te praten als hetero'

Derksen noemt de 'uit-de-kast-verhalen' "huilverhalen". "Verman je nou en zeg: potverdorie, tegen die voetbalclub, je vrienden, ik kom uit de kast."

Wel zegt Derksen "makkelijk praten te hebben als hetero". "Het zal best een worsteling zijn om uit de kast te komen. Elke dag dat je jezelf verloochent, is er een te lang. Maar ik word een beetje moe van die verhaaltjes van mensen die uit de kast kwamen."

Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) liet donderdag weten met Derksen over de kwestie te willen praten. "Ik vind zijn uitspraken pijnlijk", aldus de bewindsvrouw.

Derksen was vrijdag niet te spreken over de houding van de minister, die in zijn ogen via de media contact met hem zocht. "Als ze met me wil praten, moet ze me bellen."

De minister was volgens het programma niet in de gelegenheid om aan tafel te schuiven. Volgens presentator Wilfred Genee "was VI niet de juiste setting om over de situatie te praten."