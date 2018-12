Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Datingprogramma​: Boer zoekt Vrouw

20.25 - 21.20 uur op NPO 1

Hoe is het met boer Jaap en zijn Marian na hun romantische trip naar Noorwegen? Is Steffi haar Roel inmiddels al zat? En hoe zit het met de vijf boeren die te weinig brieven kregen om gevolgd te worden? Maar de belangrijkste vraag: zal de frauderende boer Remco vanavond welkom zijn? Lees ook hoe het gaat met de voormalige deelnemers.

Documentaire​: Sinterklaas bestaat

23.40 - 0.10 uur op NPO 3

Taxichauffeur Marcel rijdt met plezier het ganse jaar rond, maar hij wordt pas écht blij van 5 december. Hij trekt dan zijn beste tabberd aan en verruilt zijn taxi in voor een witte schimmel. Zelfs nu het sprookje of de illusie steeds neteliger wordt.

Reportageserie: Homestead Rescue

18.10 - 19.05 uur op Discovery

Leven in de natuur is erg populair in de VS. De afgelopen jaren hebben zo'n twee miljoen mensen geprobeerd off the grid een leven op te bouwen. In Homestead Rescue nemen we elke week een kijkje bij een nieuw gezin. De familie Raney brengt zijn kennis over op de nieuwbakken 'homesteaders'.

Jeugd​: De DierenDetectives

18.15 - 18.40 uur op NPO 3

Een olifant redt een jong meisje van een aankomende tsunami. Dolfijnen beschermen een zwemmende familie tegen een haai. Een blinde hond redt een meisje van de verdrinkingsdood. Is dit toeval of zijn deze filmdieren helden? In De DierenDetectives zoekt een internationaal team van kinderen dit tot op de bodem uit.

Film​: Waar is het paard van Sinterklaas?

13.00 - 14.30 uur op NPO 3

In 2005 verraste regisseur Mischa Kamp ons met de film Het paard van Sinterklaas. Winky mag in dit vervolg zorgen voor de schimmel van de goedheiligman, zolang hij in Spanje zit. Wanneer het paard zoekraakt, moet Winky alles doen om het dier terug te vinden.

