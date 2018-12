De Amerikaanse onderzoeksjournalist Bob Woodward komt naar Nederland. De tweevoudig Pulitzerprijs-winnaar, bekend van het Watergate-schandaal, geeft op 9 juni een lezing in het RAI Theater in Amsterdam.

Woodward is sinds 1971 in dienst van The Washington Post. Samen met zijn collega Carl Bernstein bracht hij het Watergate-schandaal, dat tot het aftreden van president Richard Nixon leidde, aan het licht.

Sindsdien schreef Woodward ook een groot aantal bestsellers; recent publiceerde hij nog het boek Fear, over de huidige Amerikaanse president Donald Trump.

In zijn lezing geeft de journalist onder meer zijn ideeën over het presidentschap van Trump, het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller en de kans op een nieuwe oorlog met Trump in het Witte Huis.

De kaartverkoop start op maandag 3 december.