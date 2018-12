Bekende en onbekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Robin Bakker.

Na alle bekende Nederlanders die zelf de strijd staakten, zorgde komiek Steven Brunswijk voor de eerste echte twist dit seizoen. Leek het vanaf het begin van de aflevering overduidelijk dat model Loiza Lamers naar huis gestuurd zou worden, werd het uiteindelijk de 'onbekende' Robin Bakker die sneuvelde door de stemmen die Brunswijk onverwacht op hem zette.

Voor Bakker eindigde het Expeditie-avontuur weliswaar niet met de winst, maar toch ging hij blij naar huis; tijdens de opnames bedacht hij een plan om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Donderdagavond in Eilandpraat was het eindelijk zover en ging hij op één knie voor zijn vriendin. Ze zei ja.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Ik was eigenlijk wel blij. Het is gek, maar er gaat meteen een schakel om als je het hoort. Het spel is voorbij en je bent er ook meteen aan toe om te vertrekken. Ik zat er ook al zo lang, ik begon toch wel langzaam te verlangen naar naar huis gaan. Het verraste me natuurlijk ook onwijs, het was een enorme twist. Mijn reactie, dat Steven het goed gespeeld had, was oprecht. Ik heb het echt helemaal niet aan zien komen. Het is knap hoe hij dat gedaan heeft."

"Op finalisteneiland ontdekte ik dat hij een backstabber is, zoals hij zelf ook de hele tijd roept. Maar ik dacht toch dat ik gespaard zou blijven. We hadden wel een klik, en toen ik na zeven dagen finalisteneiland zei dat ik toch wel weer eens onder de mensen wilde zijn, spraken we ook af dat ik de proef van hem zou verliezen. Eerst wilde hij daar niet in meegaan, omdat hij terugwilde en zijn maatje Dominique (Hazeleger, onbekende Nederlander, red.) wilde zien. Ik heb hem toen beloofd dat ik de volgende proef zou verliezen, zodat zij naar finalisteneiland kon komen. En dat werkte, dus ik dacht dat ik wel veilig was voor Steven."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Meerdere redenen. Steven is een eikel. Nee, grapje, hij is gewoon tactisch. En ik ben sterk, dat zag hij ook. Toch denk ik dat het vooral komt door Dominique. Zij had hem om haar vinger gewonden; wat zij zei, deed hij. Dus toen zij zei dat ze eigenlijk wel van mij af wilde, is daar een plannetje ontstaan en moest ik weg."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had meer open moeten staan voor afspraken met de bekende Nederlanders. Ik dacht te veel in teamverband en was te weinig bezig met mijn eigen positie. Ik heb ook nog wel gedacht: had ik maar niet die proef expres van Steven verloren, dan was ik op finalisteneiland gebleven en was alles heel anders gegaan."

"Dat ik echt mezelf ben, vind ik wel heel leuk. Zoals je mij ziet in het programma, ben ik ook. Er zijn genoeg mensen die tijdens het seizoen steeds heel anders reageren, dan merk je meteen dat ze nep zijn."

"En dat had ik niet echt anders kunnen doen, maar ik had eigenlijk wel in een spannender seizoen willen zitten. Al die bekende Nederlanders die het maar zelf opgaven, dat maakte het allemaal niet erg uitdagend. Pas toen er een soort superteam van de BN'ers was, werd het wat leuker. Daarvoor was er eigenlijk niet zo veel aan. Ik had het leuker gevonden als er meteen al wat actie was geweest, dat het echt een uitdaging was."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Loiza. Ik had van tevoren nooit verwacht dat zij zo sterk zou zijn. Ze ging ook onwijs lekker op finalisteneiland, vond het geen enkel probleem om daar alleen te zitten. Ik wilde op een gegeven moment echt niets liever dan weer onder de mensen zijn."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Door de twist ontkwam ze er even aan, maar ik denk toch dat Loiza volgende week moet inpakken. Tenzij ze immuniteit wint natuurlijk, maar Steven heeft nog zo veel stemmen en zij zit in zijn plannetje. Dan maakt ze geen schijn van kans."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Gregory (Sedoc, red.). Hij bloeide na het ontvangen van de brief van thuis weer helemaal op. De eerste keer dat ik hem echt sprak, was bij een eilandraad en toen vertelde hij hoe zwaar hij het had. Je zag ook dat hij slecht sliep, hij vermagerde onwijs. Toen kwam die brief en krabbelde hij weer helemaal op."