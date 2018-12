De uitspraak in de rechtszaak tussen Patricia Paay en Johan Vlemmix is na een schorsing uitgesteld tot 16 januari. Het onderlinge overleg tussen beide partijen heeft niets opgeleverd. Zeker is al dat Vlemmix de oud-presentatrice zal moeten betalen, maar hoe hoog dat bedrag is, is nog niet bekend.

Paay en haar advocaat hebben het te eisen bedrag al verlaagd van 30.000 naar 15.000 euro.

De rechter liet eerder tijdens de zitting weten dat ze vindt dat Vlemmix verkeerd zat met zijn idee om een sekspop van Paay op de markt te brengen. Daarna liet ze weten dat ze geen 30.000 euro schadevergoeding ging toewijzen. Met dat in het achterhoofd gingen de twee toch nog met elkaar in gesprek.

"Het is te laat voor excuses", zei Paay vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch over de net door Vlemmix aangeboden verontschuldigingen. De showbizzdiva was niet gecharmeerd van het idee dat van haar beeltenis een sekspop zou worden gemaakt. Ze vindt dat de Eindhovense ondernemer zich schuldig heeft gemaakt aan smaad en eist 30.000 euro bij de rechter.

Rechtszaak tussen beide partijen werd eerder nog uitgesteld

Ook wil Paay dat de rechter Vlemmix verbiedt in de toekomst een 'Paaypop' op de markt brengt, met een dwangsom van 50.000 euro. Advocaat Peter van de Laar van Vlemmix zei dat "de goede eer en naam van mevrouw Paay na de plasseksaffaire niet meer verder kon worden aangetast".

De rechtszaak tussen beide partijen werd eerder nog uitgesteld, omdat advocaat Johan Langelaar zich terugtrok als raadsman. Uiteindelijk vond Paay een nieuwe advocaat, die de behandeling van de zaak in Den Bosch deed.

Bij een eerdere rechtszaak, waarbij Langelaar nog haar raadsman was, trok Paay aan het langste eind. Website GeenStijl verloor die zaak en Paay ontving 30.000 euro schadevergoeding. De oud-zangeres had een bedrag van 450.000 euro geëist.