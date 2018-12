Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Erica op reis

21.30-22.20 uur op NPO 1

Erica Terpstra reist naar andere landen en leert daar de culturele gebruiken en rituelen kennen. In deze landen ontmoet ze bijzondere mensen. Aan de oostkust van het Zuid-Amerikaanse Brazilië ontdekt Erica dat het Afrikaanse DNA nog goed zichtbaar is. Leer meer over de geschiedenis van landen met de 7 beste reisseries op Netflix.

Documentaireserie: Louis Theroux: Altered States

21.25-22.30 op NPO 3

In het drieluik Altered States reist Louis Theroux opnieuw af naar de Verenigde Staten, waar hij dit keer de grenzen opzoekt van liefde, dood en leven. In deze eerste aflevering ontmoet hij in Portland mensen die op een andere manier naar liefde kijken en relaties willen met nieuwe regels.

Zin in nog meer documentaires? Bekijk deze 10 Netflix-docu’s waar je nog lang over na zult denken.

Film: Bram Fischer

22.30-0.35 uur op NPO 3

In 1963 worden in Zuid-Afrika de leiders van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) opgepakt, onder wie Nelson Mandela. Het blanke regime wil dat ze de doodstraf krijgen, maar ze worden verdedigd door topadvocaat Bram Fischer. Het regime weet niet dat Fischer eigenlijk de tiende verdachte had moeten zijn.

Vind je dit genre interessant? Bekijk dan ook de 9 beste films uit Black Cinema.

Misdaadserie: Wallander

20.40-22.10 uur op Eén

Een moord op een taxichauffeur en de dood van een man bij een geldautomaat lijken niets met elkaar te maken te hebben, maar Wallander komt erachter dat schijn bedriegt. Mooie, met oog voor detail gemaakte aflevering, met een verrassend slot. Gebaseerd op Henning Mankells roman De blinde muur.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in december.

Film: Francofonia

23.30-0.53 uur op NPO 2

Tijdens de Duitse bezetting van Parijs in de Tweede Wereldoorlog verzinnen de Duitse graaf Metternich en de Franse museumdirecteur Jaujard een manier om het culturele erfgoed van het museum veilig te stellen.