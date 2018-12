Vanaf vrijdag start een nieuwe reeks van het MAX-programma Erica op Reis, waarin Erica Terpstra voor de zevende keer een reeks verre landen bezoekt. Ook dit seizoen maakt de presentatrice weer een hoop bijzondere dingen mee, waaronder een ceremonie in Brazilië waarbij ook haar toekomst werd voorspeld.

De voormalige politica vertelt dat ze zeker inspraak heeft bij de keuze van de vakantielanden. "Het moet wel klikken met mij, anders wordt het ook geen leuk programma", vertelt ze in gesprek met NU.nl. "Met de redactie bespreken we de landen die we willen bezoeken en kijken we wat de interessante en verrassende dingen daar zijn. Er wordt een longlist gemaakt en daar worden dan uiteindelijk de landen waar we naartoe reizen van gekozen."

Voor het nieuwste seizoen werd gekozen voor onder meer Brazilië, waar Terpstra de regio Salvador Bahia bezocht, zoals te zien is in de eerste aflevering. "Er is daar veel spirituele cultuur achtergebleven, en vermengd met het rooms-katholieke van de Portugezen levert dat een buitengewoon interessante mix op."

In het programma neemt Terpstra ook deel aan een ceremonie. "Ik moest in het wit gekleed en er werd, net zoals bij de Maya's, met een struik op mijn schouders en rug geslagen. En er werd met popcorn gegooid, want dat is wit en staat voor zuiverheid", legt ze uit.

Ook werd de toekomst van Terpstra voorspeld met behulp van kleine schelpjes. "Daarvan was ik minder onder de indruk. Ze zien mij met de cameraploeg en 'voorspellen' dat ik nog veel ga reizen, en ze zien dat ik niet meer de trap opvlieg en zeggen dat ik last ga krijgen van mijn knieën. Desondanks vind ik het heel bijzonder dat ik zo'n ceremonie mag ondergaan en dat ik even onderdeel ben van die cultuur."

Terpstra 'wil kijkers niets opleggen'

Daarin zit ook de kracht van Erica op Reis, vindt Terpstra. "Ik probeer de kijkers niet iets op te leggen, maar laat mijn eigen nieuwsgierigheid naar een vreemde cultuur waar ik vervolgens in duik zien. Ik merk aan de reacties van de kijkers dat ze het interessant vinden dat ik vooroordelen laat vallen. Een spiritueel leider en een charlatan bejegen ik allebei met evenveel respect, want ze hebben allebei een functie in de samenleving. Ik zeg niet tegen de kijkers: dit is de charlatan. Dat moeten ze zelf uitzoeken. Het is geweldig als het publiek na het kijken zegt: hé, dit is interessant, zo heb ik dat nooit bekeken."

Terpstra, die voor Erica op Reis al meer dan dertig landen bezocht, was altijd al een groot reiziger en ook altijd geïnteresseerd in andere culturen. "Die basis is, denk ik, gelegd in 1960, toen ik voor de Olympische Spelen in Rome was (Terpstra was zwemster, red.). Dat was in een tijd dat Nederlanders helemaal niet vaak naar het buitenland reisden. In het olympisch dorp was ik opeens onderdeel van een enorm aantal mensen van alle kleuren van de regenboog, met culturen die ik net kende en talen die ik niet verstond."

Toch hadden zij allemaal iets gemeen, legt Terpstra uit. "Er hing bijna een tastbare sfeer van: wow, we hebben getraind, en hier zijn we dan. We hoefden elkaar maar aan te kijken en we voelden dat we dit met elkaar deelden. Ik voelde me toen zo'n ontzettende wereldburger."

Daar is echt de basis van haar honger naar andere culturen gelegd, stelt de presentatrice. "En ik denk dat dat ook de reden is geweest dat ik ben gaan doortrainen om naar de Olympische Spelen van Tokio te kunnen. Zo heb ik bewust kunnen meemaken wat me te wachten stond. En dat gevoel ervaar ik nog steeds: ik vind het héérlijk om te lachen met mensen die mij niet verstaan en die ik niet versta."

De nieuwe reeks Erica op Reis is vrijdag om 21.30 uur te zien op NPO 1.