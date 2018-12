In een reactie op de kritiek op voetbalanalist Johan Derksen, die eerder stelde dat "homo's moeten ophouden met doen alsof het zo moeilijk is om uit de kast te komen", laat Talpa weten dat "de mening van de heren van Veronica Inside niet altijd de mening van de zender is".

Derksen deed zijn uitspraken vorige week dinsdag in het voetbalpraatprogramma Veronica Inside, naar aanleiding van een brief van de twintigjarige Bowi Jong. In de aan de KNVB gerichte brief stelde Jong zich te storen aan het gebruik van het woord 'homo' als scheldwoord langs het voetbalveld.

Talpa laat in een schriftelijke reactie aan NU.nl weten dat "de heren van Veronica Inside aan tafel zitten om hun mening te geven over voetbal en andere onderwerpen". "Dit is hun mening en niet altijd de mening van de zender. Veronica vindt tolerantie voor homoseksuelen in de voetballerij uiteraard heel belangrijk."

Het incident leidde tot de hashtag #sorryjohan op Twitter. Veel homo's die deze hashtag gebruiken, vertellen over hun ervaringen die het wel moeilijk maakten om uit de kast te komen.

'Derksen weet niet wat hij aanricht'

Volgens briefschrijver Bowi Jong weet Derksen "niet wat hij aanricht" met zijn uitspraak. "De pijn van vroeger borrelt op door deze uitspraak. Het gevoel van eenzaamheid en kwetsbaarheid dat jongeren toen hebben gehad of nu hebben, wordt op deze manier tenietgedaan.

Derksen liet in de volgende uitzending op vrijdag weten geen spijt te hebben van zijn opmerking. "Ik laat me niet gek maken door hysterische jonge homootjes", zei hij vrijdag in het programma.

Wel stelde hij dat "homo-onvriendelijke kreten eigenlijk niet thuishoren in een stadion" en te kunnen begrijpen dat de schrijvers van de brief zich hieraan stoorden. "Maar grappen over homo's moeten wel gemaakt kunnen worden."

Minister wil in gesprek met Derksen

Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) liet donderdag weten met Derksen over de kwestie te willen praten. "Ik vind zijn uitspraken pijnlijk", aldus de bewindsvrouw.

"Kennelijk vindt Johan Derksen het buitengewoon grappig, maar het raakt mij. Hij doet er heel veel mensen pijn mee. Dat vind ik onnodig", meent Van Engelshoven.

'Derksen behoort niet tot doelgroep brief'

"Ik lach zelf echt weleens om grapjes en heb heus wel zelfspot", zegt Jong. "Maar ik vind het kwalijk dat een heteroman van zeventig jaar oud gaat vertellen dat het allemaal wel meevalt om op hetzelfde geslacht te vallen."

Jong zegt dat Derksen niet tot de groep behoort waar de boodschap voor is bedoeld. "Het is gericht aan de mensen die zich wel bewust willen worden van dit probleem. Derksen gaat voor de kijkcijfers over de rug van kwetsbare jongeren en dat vind ik kwalijk. Hij wil zelf ook niet met mij in gesprek."

Eerdere kritiek na grap over transgenders

Het is niet voor het eerst dat Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee kritiek krijgen vanwege het geven van hun mening over kwetsbare doelgroepen. Begin dit jaar, toen hun programma nog bij RTL te zien was onder de naam Voetbal Inside, maakte het trio een grap over transgenders.

Van der Gijp verkleedde zich toen als vrouw en stelde voortaan door het leven te gaan als 'Renate'. Derksen verklaarde op zijn beurt transgenders vreemd te vinden. Zij deden hun act naar aanleiding van de Belgische VTM-journalist Bo van Spilbeeck, die tegenwoordig door het leven gaat als vrouw. De vertoning riep veel negatieve reacties op, onder meer van sociale organisaties en politieke partijen.

RTL maakte toen duidelijk dat de zender het niet per se eens is met de mening van Derksen, Van der Gijp en Genee. "Het programma geeft een podium aan uitgesproken, persoonlijke meningen over voetbal, sport en inmiddels ook het gesprek van de dag. Die ruimte krijgen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp van RTL, maar dat betekent niet dat we het altijd eens hoeven te zijn en het is zeker ook geen vrijbrief om individuen en groepen belachelijk te maken", zo stond in een statement van RTL.