Gerrit Hiemstra vindt het zo af en toe raar dat het journaal altijd eindigt met het weerbericht. Bij een uitzending die geheel in het teken van een sterfgeval of een aanslag staat, vraagt de weerman zich weleens af waarom hij toch moet afsluiten.

In gesprek met De VARAgids vertelt de 57-jarige weerman dat hij echter altijd vertrouwt op de beslissing van de eindredactie van het NOS Journaal.

"Als zij vinden dat dat moet, dan doe ik dat. Als ze vinden dat het niet moet, dan doe ik het niet", aldus de weerman, die zegt dat er weleens is gediscussieerd of het weerbericht wel in de uitzending paste.

"Hoe pakken we het aan, hoe doen we de overgang? Daar wordt soms over gesproken, omdat je weet dat het een ding is. In principe wordt het nieuws altijd met het weerbericht afgesloten, inderdaad. Ook om mensen weer een beetje in normale doen te krijgen", aldus Hiemstra.