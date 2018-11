In de vierdelige serie Annie M.G. Schmidt portretteert kleinzoon Jonathan van Duijn zijn oma als de koningin van de kinderboeken, grondlegger van Nederlandse musicals en pionier van radio en televisie.

"Het liefst zou ik nu een goed glas witte wijn met haar willen drinken, want ik heb haar als kind nooit echt goed leren kennen", zegt Van Duijn, die zeven jaar oud was toen zijn oma in 1995 overleed.

"Gelukkig is er heel veel van haar en over haar bewaard gebleven."

De kleinzoon van de kinderboekenschrijfster reist in de serie naar plekken die veel voor zijn oma betekenden, zoals Zeeland, Den Haag, Amsterdam en de Côte d'Azur. Vanaf die plekken vertelt hij over zijn oma aan de hand van liedjes, cabaret- en musicalfragmenten, interviews en haar eigen memoires, voorgelezen door Loes Luca.

De serie die de AVROTROS vanaf dinsdagavond uitzendt op NPO 2 begint in het Zeeuwse Kapelle, waar Schmidt in 1911 geboren werd. Van Duijn bezoekt de pastorie waar ze woonde en beklimt de kerktoren van het dorp, net als zijn oma een eeuw geleden deed om te ontdekken dat de wereld groter was dan Zuid-Beveland. Annie was een rebelse puber, vertelt hij. "Ze draagt korte rokken, flirt met jongens en stift haar lippen."

Eerste vriendjes van oma

Jonathan, zelf kunstenaar, theatermaker en timmerman, vertelt over de eerste vriendjes van zijn oma en verhaalt over de slechte schoolprestaties van de latere verhalenvertelster.

"Elke dag fietst Annie 6 kilometer van huis naar de hbs in Goes. Die rotschool met aftandse leraren, zo noemt ze het. Ze haalt dikke onvoldoendes met als dieptepunt een 2 voor Nederlands. Ze blijft zitten en op haar negentiende haalt ze met de hakken over de sloot haar eindexamen. Dat komt mij wel heel bekend voor", vertelt hij in de eerste aflevering.

Rebelsheid als rode draad

"Het was geweldig om er gaandeweg achter te komen dat de rebelsheid, de sterke drang naar vrijheid en onafhankelijkheid en de liefde voor fantasie en verhalen als een rode draad door haar en mijn leven lopen", zegt Van Duijn.

"Ik ben ontzettend geboeid geraakt door het pad dat zij in haar leven bewandelde om te worden wie zij werd."

De documentaireserie wordt op oudejaarsavond afgesloten met een tv-registratie van het Annie M.G. Schmidt Gala dat eerder deze maand werd opgenomen in Carré. Tijdens de voorstelling komen de gedichten, liedjes, radio-, televisie- en theaterwerk van de beroemde schrijfster voorbij.