Komiek en acteur Jack Whitehall zal volgend jaar in februari weer de uitreiking van de Brit Awards presenteren. Het is de tweede maal dat Whitehall deze eer te beurt valt.

Dit jaar mocht hij de uitreiking van de belangrijkste Britse muziekprijzen ook al presenteren. Dit viel in goede aarde. The Telegraph prees hem zelfs als de "beste host in jaren".

"Ik had het ontzettend naar mijn zin tijdens de ceremonie van dit jaar en verheug me op nog zo'n uitzonderlijke avond vol muziek en entertainment", aldus de acteur, die binnenkort ook te zien is in The Nutcracker and the Four Realms.

De dertigjarige Whitehall schaart zich in een klein rijtje van mensen die de show meerdere malen mochten presenteren.

De uitreiking van de prijzen vindt plaats op 20 februari in de O2 Arena in Londen, meldt de BBC.