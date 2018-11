It Takes 2, het zangprogramma waarin bekende Nederlanders worden gekoppeld aan bekende zangers, zal niet meer te zien zijn op RTL. Het programma dat wordt geproduceerd door Talpa Media, het productiebedrijf van John de Mol, verhuist naar SBS.

"It Takes 2 is een geweldige aanvulling voor SBS 6. Wij bouwen steeds verder aan een sterke programmering voor de zender. Daar past It Takes 2 met zijn grote fanbase heel goed in", meldt Talpa. "Wij hebben heel veel vertrouwen in het programma en wij zijn blij dat we het onze kijkers kunnen aanbieden."

RTL laat aan de krant weten zelf te hebben besloten afstand te doen van de talentenjacht. "We hebben besloten om It Takes 2 niet te programmeren bij RTL 4 komend seizoen. In de financiële onderhandelingen met Talpa zijn we er op basis van de prijs-kwaliteitverhouding niet uitgekomen", aldus een woordvoerder van RTL.

De nieuwe reeks van de show is vanaf 16 maart 2019 te zien op SBS, meldt Talpa. Waylon zal wederom als coach optreden, net als DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal en Trijntje Oosterhuis. Het is nog niet bekend welke kandidaten deelnemen.

Gordon presenteerde voorgaande reeksen van show

It Takes 2 was drie seizoenen te zien bij RTL en werd gepresenteerd door Gordon, eerst met Chantal Janzen en later met Jamai Loman. Jan Versteegh, Bibi Breijman en YouTuber Dionne Slagter wonnen de drie reeksen van de talentenjacht.

Eerder was het programma onder de titel Just the Two of Us te zien op Tien, de zender van De Mol die inmiddels niet meer bestaat. Het programma werd toen gepresenteerd door Linda de Mol en Gordon.