De NPO herhaalt een aflevering van College Tour waarin de maandag overleden regisseur Bernardo Bertolucci te gast was. Het interview is maandagavond om 19.35 uur te zien op het themakanaal NPO Extra.

In deze aflevering uit 2013 ontving presentator Twan Huys de toen 72-jarige Italiaanse filmregisseur Bertolucci. De opnames vonden plaats in Rotterdam, tijdens het International Film Festival Rotterdam (IFFR) waar destijds Bertolucci's film Io e te (ik en jij) in première ging.

De 72-jarige regisseur was onder meer bekend van de films Novecento, Last Tango in Paris en de met vele Oscars bekroonde film The Last Emperor.

Huys interviewde hem samen met studenten en toonde korte fragmenten uit Bertolucci's leven en werk.

Boterscène

In de uitzending bekent de Italiaanse regisseur dat acteur Marlon Brando in 1972 op de set van Last Tango in Paris tijdens de beruchte 'boterscène' zijn tegenspeelster Maria Schneider met opzet aanrandde. Later reageerden Hollywoodsterrren hier met afschuw op.

Het personage van Brando gebruikt de boter als glijmiddel. "Ik heb niet tegen Maria gezegd wat er ging gebeuren. Ik wilde een pure reactie", aldus Bertolucci.

"Als meisje, niet als actrice. Ik wilde dat ze reageerde, maar ze voelde zich vernederd. En volgens mij heeft ze mij en Marlon daarom de rest van haar leven gehaat. Ik heb er geen spijt van, maar ik voel me er nog steeds schuldig over."