Elke week worden er nieuwe films, series en documentaires toegevoegd op Netflix. Deze titels verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Series

In realityshow The Final Table nemen ervaren chefs het tegen elkaar op in een internationale kookcompetitie. De kandidaten moeten gerechten maken uit alle uithoeken van de wereld om als winnaar uit de bus te komen. Netflix zet hoog in met The Final Table, maar is dat genoeg om een geduchte concurrent te vormen voor onze persoonlijke favoriet Masterchef Australia?

Na de hitserie Vikings (waarvan binnenkort het vijfde seizoen verschijnt) belicht History met Knightfall een ander gewelddadig hoofdstuk in de Europese geschiedenis. In dit historische actiedrama volgen we namelijk een tempelier die ten tijde van de kruistochten op zoek gaat naar de Heilige Graal. Net als Vikings is Knightfall een spektakelreeks vol bloed, avontuur en wapengekletter. Een tweede seizoen is al in de maak.

Jason 'Aquaman' Momoa kruipt opnieuw in de huid van pelsjager Declan Harp. In het derde seizoen van Frontier probeert hij de lucratieve bonthandel in Canada nog steeds naar zijn hand te zetten. Maar hij is niet de enige kaper op de kust. Fan van historische drama’s? Bekijk dan onze ranglijst van de beste kostuumdrama’s!

In het derde seizoen van de dramaserie Greenleaf neemt de druk op bisschop James om af te treden als hoofd van de megakerk toe. Tot overmaat van ramp start de belastingdienst een onderzoek naar de geldstromen van het gebedshuis.

Ook in het derde seizoen van de duistere sciencefictionserie Colony zet de familie Bowman hun strijd tegen de buitenaardse bezetters onvermoeibaar voort. Maar het wantrouwen tussen de verzetsleden groeit. Wie kunnen ze eigenlijk nog vertrouwen?

Nu Daniel te horen heeft gekregen dat hij terminaal ziek is, krijgt hij eindelijk respect van zijn omgeving. Als de diagnose echter onterecht blijkt, besluit Daniel dat te verzwijgen. De eerste twee seizoenen van de zwarte komedie Sick Note staan nu op Netflix.

In de Spaanse thrillerreeks Fugitiva zet een wanhopige moeder de ontvoering van haar kinderen in scène om hen te beschermen tegen de vijanden van haar echtgenoot. Maar het middel blijkt al snel erger dan de kwaal.

Drie voormalige kindsterren (waaronder Jodie Sweetin uit Full House) spelen zichzelf in de comedyserie Hollywood Darlings over drie vriendinnen die hun carrière nieuw leven proberen in te blazen in Hollywood. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan als je ook nog een gezin moet runnen.

Motown Magic is een vrolijke kinderserie waarin een jonge creatieveling belandt in een magische wereld. De kleurrijke animaties worden ondersteund door swingende hits uit de Motown-collectie.

In Fake or Fortune, de deze Britse variant op Tussen Kunst en Kitsch, proberen Fiona Bruce en Philip Mould te achterhalen of kunstwerken echt zijn of knappe vervalsingen.

Films

In The Christmas Chronicles probeert een jong meisje de Kerstman stiekem vast te leggen op camera. Samen met haar broer trekt ze er met kerstavond op uit. Het tweetal slaagt in hun missie, maar daarvoor vraagt Santa wel een tegenprestatie. Erg verrassend is deze kerstfilm niet, maar de kinderen zijn er zoet mee en de volwassenen kunnen genieten van cultheld Kurt Russell als stoere kerstman.

Keanu Reeves speelt een ambitieuze advocaat in het rechtbankdrama The Whole Truth. Hij verdedigt een tiener die zijn vader heeft gedood. Aangezien de verdachte al heeft bekend, lijkt de verdediging kansloos. Maar als de weduwe (Renée Zellweger) plaatsneemt in het getuigenbankje, blijkt de zaak complexer dan gedacht.

In de Spaanse comedy La Tribu gaat een moeder op zoek naar de zoon die ze ooit heeft opgegeven voor adoptie.

Benieuwd naar de andere grote titels die deze maand verschijnen voor Netflix? Check dan dit handige Netflix-overzicht voor de maand november.

Bron: Superguide.nl